Акимова стартует 9-й в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону, Старых — 46-й
Стали известны стартовые номера биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, которая состоится 15 февраля.
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Первой из россиянок на трассу выйдет Татьяна Акимова, получившая 9-й номер. Светлана Слепцова стартует 33-й, Ирина Старых — 46-й, Ольга Подчуфарова — 84-й.
Индивидуальная женская гонка на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене состоится 15 февраля и начнётся в 16:30 по мск.
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