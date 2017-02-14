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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 20:44 | Биатлон | Чемпионат.com

Акимова стартует 9-й в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону, Старых — 46-й

Стали известны стартовые номера биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, которая состоится 15 февраля.

Стали известны стартовые номера <span class=error>биатлонисток</span> в индивидуальной гонке на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене которая состоится 15 февраля. Увеличить
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Первой из россиянок на трассу выйдет Татьяна Акимова, получившая 9-й номер. Светлана Слепцова стартует 33-й, Ирина Старых — 46-й, Ольга Подчуфарова — 84-й.

Индивидуальная женская гонка на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене состоится 15 февраля и начнётся в 16:30 по мск.
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