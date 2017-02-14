Гадание на эстафете: без права на просчет

За день до женской индивидуальной гонки до журналистов дошла информация, что накануне главный тренер российской сборной Александр Касперович и тренер по стрельбе Андрей Гербулов совершили вылазку в итальянский Риднау — посмотреть на Алексея Волкова и принять решение: вызывать спортсмена в Хохфильцен для участия в эстафете, или нет. Там же в Риднау тренируется Ирина Услугина, которая показала лучший из россиянок результат в спринте и продолжает, по словам Касперовича, готовиться к эстафетному старту.

НУЖЕН ЛИ БЫЛ СБОР В РИДНАУ?

Выбор женской четверки из пяти претенденток представляется достаточно простым: если руководствоваться логикой, отсеивать следует Ольгу Подчуфарову, которая в среду будет стартовать в индивидуальной гонке с надеждой на то, что компенсировать недостаток функционального состояния получится точной стрельбой. Соответственно можно будет понять, в каком состоянии спортсменка после предоставленных ей пяти дней отдыха: выдержит гонку до конца, или ей не хватит сил, как не хватило в смешанной эстафете.

Проблема лишь в том, что одного дня отдыха между «пятнашкой» и эстафетой не достаточно для восстановления, если функциональное состояние спортсмена оставляет желать лучшего. Другими словами, применительно к Подчуфаровой складывается замкнутый круг: чтобы претендовать на место в эстафете, Ольге нужно показывать максимально возможный результат в гонке. А чтобы в этой эстафете показать высокий результат, выкладываться на «пятнашке» совершенно ни к чему.

Состояние трех других спортсменок столь острого беспокойства не вызывает, хотя Валерий Медведцев, готовивший Ирину Старых и Светлану Слепцову к январскому чемпионату Европы, сказал, что не стал бы на месте тренеров сборной отправлять девушек на горный сбор в Риднау после их выступлений в Польше. По словам Медведцева, поскольку в Риднау биатлонисткам предстояло провести достаточно продолжительный срок, а не просто перекантоваться пару дней между стартами, у них был запущен акклиматизационный процесс с последующей реакклиматизацией — после переезда в Хохфильцен. Так что в первых гонках Слепцова и Старых стартовали не в лучшем физиологическом состоянии.

Парадокс в том, что в эстафете и та и другая россиянки могут пройти свои этапы вполне хорошо и надежно. Как и Акимова. Ну, а поставив на Услугину, можно рассчитывать на тот же эффект, что случился в Хохфильцене в первый день, когда спортсменку привезли из Риднау за час до старта, а она удивила всех. Понятно, что в одну воронку снаряд дважды не падает, но чем черт не шутит? Тем более на высокий результат применительно к женской команде мало кто рассчитывает, соответственно, ничто не треплет спортсменкам нервы.

КОНСТАНТА ШИПУЛИНА

Все эти сложности не идут ни в какое сравнение с той головной болью, с которой российскому тренерскому штабу придется столкнуться при селекционном отборе парней. Судя по результатам уже прошедших гонок опасения не вызывает функциональное состояние лишь трех спортсменов — Антона Шипулина, Александра Логинова и Евгения Гараничева. Но сильнейший тюменский гонщик в эстафетах уровня мирового первенства — это, что называется «обезьяна с гранатой»: эстафетная статистика Гараничева говорит в этом отношении сама за себя.

Максим Цветков пока, к сожалению, заставляет говорить о себе, как о «декабристе» — спортсмене, которого хватает лишь на первую половину сезона, такая же репутация у Матвея Елисеева. По хорошему следовало бы проверить в индивидуальной гонке Волкова: есть основания считать, что после чемпионата Европы Алексей стал достаточно хорошими темпами набирать кондиции. Но чтобы понять, так это, или нет, смотреть на спортсмена следует на соревновательных, а не на тренировочных склонах.

Вот и получается, что при достаточно обширном, по сравнению с женским, выборе, составить ударную четверку из семи человек представляется не более простой задачей, чем пройти с «нулем» полноценную биатлонную гонку. Есть, пожалуй, всего два абсолютно очевидных пункта, которые подобно аксиоме не требуют доказательств. Первый сводится к тому, что на заключительном этапе должен стартовать Антон Шипулин — больше некому. Второй касается всей эстафеты в целом: для того, чтобы российские парни сохранили способность бороться в этом виде программы за медаль, требуется стечение целого ряда обстоятельств и прежде всего идеально точного подбора исполнителей.

Логика тут проста: конкуренция команд в мужском биатлоне такова, что рассчитывать на внезапный «застрел» сразу всех соперников не приходится. Значит любое «непопадание в масть», любой, даже крошечный тренерский просчет станут критичными: ведь поскольку качеств, способных компенсировать какую бы то ни было внезапно случившуюся потерю, у российских биатлонистов в нынешнем состоянии просто нет.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Хохфильцена.