Бьорндален может продолжить карьеру после Олимпиады-2018

— Сейчас все думают об Олимпиаде, — цитирует Aftenposten Бьорндалена. — Я отдают приоритет концовке нынешнего сезона и началу следующего. Дальше пока не думаю. Но в спорте возможно все. Когда я стал отцом, иначе начал смотреть на жизнь. Я прекрасно понимаю разницу между спортивной жизнью и личной. Я стал шире смотреть на все это. Необходимо многое организовать. Но я рад, что стал отцом.