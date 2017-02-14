Бьорндален может продолжить карьеру после Олимпиады-2018
Норвежец Оле Эйнар Бьорндален не исключил, что может продолжить карьеру после Олимпиады-2018. Для 43-летнего спортсмена предстоящие Игры станут седьмыми в карьере.
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— Сейчас все думают об Олимпиаде, — цитирует Aftenposten Бьорндалена. — Я отдают приоритет концовке нынешнего сезона и началу следующего. Дальше пока не думаю. Но в спорте возможно все. Когда я стал отцом, иначе начал смотреть на жизнь. Я прекрасно понимаю разницу между спортивной жизнью и личной. Я стал шире смотреть на все это. Необходимо многое организовать. Но я рад, что стал отцом.
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