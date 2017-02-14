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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 20:15 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Бьорндален может продолжить карьеру после Олимпиады-2018

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален не исключил, что может продолжить карьеру после Олимпиады-2018. Для 43-летнего спортсмена предстоящие Игры станут седьмыми в карьере.

Норвежец Оле <span class=error>Эйнар</span> Бьорндален не исключил что может продолжить карьеру после Олимпиады-2018. Для 43-летнего спортсмена предстоящие Игры станут седьмыми в карьере. Увеличить
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— Сейчас все думают об Олимпиаде, — цитирует Aftenposten Бьорндалена. — Я отдают приоритет концовке нынешнего сезона и началу следующего. Дальше пока не думаю. Но в спорте возможно все. Когда я стал отцом, иначе начал смотреть на жизнь. Я прекрасно понимаю разницу между спортивной жизнью и личной. Я стал шире смотреть на все это. Необходимо многое организовать. Но я рад, что стал отцом.
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