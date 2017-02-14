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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 19:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева: Предполагаю на второй неделе ЧМ показывать более качественный биатлон

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая серебро в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, пообещала, что приложит все усилия, чтобы во второй половине турнира выступить ещё лучше.

«Хочу сказать, что форма ещё не идеальная, хотя в целом чувствую себя на трассе хорошо и уверенно. Конечно, предполагаю на второй неделе чемпионата показывать ещё более качественный биатлон, но прогнозировать что-то не решусь. Отдамся гонкам по максимуму, больше чем на 100% — гарантирую. Но пророчить успехи или неудачи — это не ко мне», — приводит слова Домрачевой «Спортивная панорама».

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