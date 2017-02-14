Домрачева: Предполагаю на второй неделе ЧМ показывать более качественный биатлон

«Хочу сказать, что форма ещё не идеальная, хотя в целом чувствую себя на трассе хорошо и уверенно. Конечно, предполагаю на второй неделе чемпионата показывать ещё более качественный биатлон, но прогнозировать что-то не решусь. Отдамся гонкам по максимуму, больше чем на 100% — гарантирую. Но пророчить успехи или неудачи — это не ко мне», — приводит слова Домрачевой «Спортивная панорама».