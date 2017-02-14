Домрачева: Предполагаю на второй неделе ЧМ показывать более качественный биатлон
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая серебро в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, пообещала, что приложит все усилия, чтобы во второй половине турнира выступить ещё лучше.
«Хочу сказать, что форма ещё не идеальная, хотя в целом чувствую себя на трассе хорошо и уверенно. Конечно, предполагаю на второй неделе чемпионата показывать ещё более качественный биатлон, но прогнозировать
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