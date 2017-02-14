Тренер сборной Чехии: Мы не против России, но теперь закрываем окна и двери

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— Правда, что российские болельщики атакуют вашу команду в соцсетях?

— Так и есть. Наверное, это из-за того, что мы активно выступаем против допинга во всех его проявлениях. Однако российские фанаты воспринимают это с негативом, почему-то принимая это на счет своих спортсменов. Это совсем не так. Мы с уважением относимся к чистым российским атлетам.

— Как много писем с угрозами пришло за последние дни? Десятки? Сотни?

— Я не знаю. Но раньше я подобным не сталкивался. Не знаю, происходит ли такое в отношении других спортсменов. При этом никто из нашей команды никого не оскорблял. Неужто все дело в том, что президент Федерации биатлона Чехии Иржи Гамза борется за чистый спорт? Это сложно понять. Но наши спортсмены получают негативные сообщения в соцсетях, электронные письма и даже СМС.

— Насколько сильно это беспокоит вас?

— Я не боюсь. Но мы понимаем, что нужно быть более осторожными. Теперь мы постоянно закрываем двери и окна. Если раньше в том же Ханты- Мансийске болельщики часто дарили нам какие-то подарки, то теперь спортсмены не принимают из рук болельщиков вообще ничего.

— Кто-то из российской сборной пишет вам что-то в интернете?

— Нет, только фанаты.

— Какие у вас вообще отношения с российской командой?

— Первый день чемпионата мира для всех получился очень нервным. Но после того как Антон и Мартен помирились, стало спокойнее. Что касается нас, то не о биатлоне мы думали только накануне старта — во время Конгресса Международной федерации биатлона (IBU). После этого сконцентрировались исключительно на спорте.

— Почему у некоторых чешских тренеров большие претензии к Дмитрию Губерниеву?

— Я не знаю. Во время гонок я всегда на стадионе, поэтому не знаю, о чем он говорит. Поймите, мы не имеем ничего против России. Просто не хотим, чтобы биатлон превратился в велоспорт. Помните, что происходило на «Тур де Франс» лет 10 назад? Допинг у одного, другого, третьего. В результате рейтинги велоспорта очень серьезно упали. И мы боимся, что если не будем действовать сейчас, нечто подобное случится и с нашим видом спортом. Если в прессе будут постоянно писать про допинг в биатлоне, это станет большим имиджевым ударом. А у России по этой части большие проблемы.

— Вы знаете, что в том же докладе Макларена есть немало ошибок? В частности, IBU уже оправдал 22 россиян, которые были в нем упомянуты.