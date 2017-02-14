Барбора Томешова: Россия не заслуживает доверия
Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова отметила, что не может доверять российским спортсменам после допинговых скандалов.
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Она подчеркнула, что сейчас чешские спортсмены, высказавшиеся против допинга, получают угрозы.
— Какие сообщения они получают? Это не для прессы слова. Нас называют русофобами, — цитирует iDNES Томешову. — Это сложная ситуация. Я считаю российских спортсменов жертвами системы. Мы точно не знаем, как это работает. Я не читала доклад Ричарда Макларена. В России они как боги, иконы, герои. Когда
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