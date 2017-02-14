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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 19:27 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Барбора Томешова: Россия не заслуживает доверия

Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова отметила, что не может доверять российским спортсменам после допинговых скандалов.

Бывшая чешская <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Барбора</span> Томешова отметила что не может доверять российским спортсменам после допинговых скандалов. Увеличить
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Она подчеркнула, что сейчас чешские спортсмены, высказавшиеся против допинга, получают угрозы.

— Какие сообщения они получают? Это не для прессы слова. Нас называют русофобами, — цитирует iDNES Томешову. — Это сложная ситуация. Я считаю российских спортсменов жертвами системы. Мы точно не знаем, как это работает. Я не читала доклад Ричарда Макларена. В России они как боги, иконы, герои. Когда кто-то их затрагивает, он становится врагом. Я не верю русским. Страна, которая имеет так много спортсменов, применявших допинг, которая их оправдывает, не заслуживает доверия, как мне кажется.
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