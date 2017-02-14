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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 19:26 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Барбора Томешова: Уход Фуркада с пьедестала был нечестным по отношению к сборной Германии

Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова считает, что француз Мартен Фуркад зря во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене покинул подиум, когда ему не пожали руку Александр Логинов и Антон Шипулин.

Также она сомневается, что сборная Казахстана, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, могла допустить простейшие ошибки и поставить себя под удар, провезя запрещенные вещества в Хохфильцен.

— Что касается поступка Фуркада, то это было нечестно по отношению к сборной Германии, которая выиграла гонку, — цитирует iDNES Томешову. — Атмосфера между соперниками явно не лучшая.

Сборная Казахстана? Мне не кажется, что кто-то, простите, будет настолько глуп, чтобы около АЗС выбросить коробки из-под медицинских препаратов и приложить к этому аккредитацию сборной Казахстана.
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