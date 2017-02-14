Барбора Томешова: Уход Фуркада с пьедестала был нечестным по отношению к сборной Германии

Также она сомневается, что сборная Казахстана, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, могла допустить простейшие ошибки и поставить себя под удар, провезя запрещенные вещества в Хохфильцен.

— Что касается поступка Фуркада, то это было нечестно по отношению к сборной Германии, которая выиграла гонку, — цитирует iDNES Томешову. — Атмосфера между соперниками явно не лучшая.