Барбора Томешова: Уход Фуркада с пьедестала был нечестным по отношению к сборной Германии
Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова считает, что француз Мартен Фуркад зря во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене покинул подиум, когда ему не пожали руку Александр Логинов и Антон Шипулин.
Также она сомневается, что сборная Казахстана, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, могла допустить простейшие ошибки и поставить себя под удар, провезя запрещенные вещества в Хохфильцен.
— Что касается поступка Фуркада, то это было нечестно по отношению к сборной Германии, которая выиграла гонку, — цитирует iDNES Томешову. — Атмосфера между соперниками явно не лучшая.
Сборная Казахстана? Мне не кажется, что
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