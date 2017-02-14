Антон Шипулин: Время уходит, а золото хочется все больше

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Россиянин Антон Шипулин признал, что на него давят последние неудачи на чемпионате мира. По словам биатлониста, большая часть его проблем относится к области психологии.

— Ваша главная ошибка в том, что слишком сильно выделяете чемпионат мира на фоне остальных стартов?

— Да, иногда нужно расслабиться и спокойно сделать ту работу, которую умеешь. Но, к сожалению, на меня все время давит груз ответственности, ведь я еще не выигрывал золотых медалей на чемпионатах мира. Понимаю, что мое время уходит, и от этого желания только больше. Постараюсь выкинуть все из головы и повторить то, что делаю на тренировках.

— Не устали от разговоров, что вся проблема в психологии?