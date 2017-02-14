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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 18:45 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Габриэла Коукалова: Все члены сборной Чехии получают письма с угрозами

Чешка Габриэла Коукалова подтвердила, что в сборной Чехии приняты дополнительные меры предосторожности в связи с угрозами со стороны российских болельщиков.

Чешка <span class=error>Габриэла</span> Коукалова подтвердила что в сборной Чехии приняты дополнительные меры предосторожности в связи с угрозами со стороны российских болельщиков. Увеличить
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В частности, чехи опасаются, что кто-то может добавить в их пищу или напитки запрещенные вещества.

— Я понимаю эти меры, — цитирует iDNES Коукалову. — К сожалению, мы не можем спокойно есть торты, подарочные сладости, в которые может быть что-то добавлено фанатами. Мы следим за всем особенно пристально, постоянно держим при себе ключи от номеров. Дважды проверяю, заперла ли я дверь, когда куда-то ухожу. Пытаюсь свести к минимуму любой риск. Это необходимо, потому что каждый из нас получает письма с угрозами. В том числе, с угрозами подсыпать что-нибудь в еду. Главным образом, это связано с реакцией российской стороны на то, что мы высказались против допинга.
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