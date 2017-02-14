Габриэла Коукалова: Все члены сборной Чехии получают письма с угрозами
Чешка Габриэла Коукалова подтвердила, что в сборной Чехии приняты дополнительные меры предосторожности в связи с угрозами со стороны российских болельщиков.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В частности, чехи опасаются, что
— Я понимаю эти меры, — цитирует iDNES Коукалову. — К сожалению, мы не можем спокойно есть торты, подарочные сладости, в которые может быть
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