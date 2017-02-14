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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 18:40 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Эмиль Хегле Свендсен: Моя мать и моя подруга были очень испуганы

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен надеется, что сможет выступить в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

Вопросы могут возникнуть из-за проблем со здоровьем, так как после спринта Свендсену стало плохо. Но к индивидуальной гонке он готов.

— Мы можем собрать отличную команду на эстафету, — цитирует VG Свендсена. — Надеюсь, мне не придется отказываться от своего этапа. Это мой самый большой страх. В индивидуальной гонке постараюсь получить ответы на некоторые вопросы.

Что случилось в спринте? Я упал, понял, что теряю контроль над собой, ощутил тошноту и головокружение. А потом выключился на некоторое время. Мне пришли на помощь. Очень тревожно было, когда увидел перед собой него и много людей, склонившихся надо мной. Моя мать и моя подруга были очень испуганы. Тяжело тем, кто находится за тысячи километров и не может ничего поделать.
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