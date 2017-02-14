Эмиль Хегле Свендсен: Моя мать и моя подруга были очень испуганы

Вопросы могут возникнуть из-за проблем со здоровьем, так как после спринта Свендсену стало плохо. Но к индивидуальной гонке он готов.

— Мы можем собрать отличную команду на эстафету, — цитирует VG Свендсена. — Надеюсь, мне не придется отказываться от своего этапа. Это мой самый большой страх. В индивидуальной гонке постараюсь получить ответы на некоторые вопросы.

Что случилось в спринте? Я упал, понял, что теряю контроль над собой, ощутил тошноту и головокружение. А потом выключился на некоторое время. Мне пришли на помощь. Очень тревожно было, когда увидел перед собой него и много людей, склонившихся надо мной. Моя мать и моя подруга были очень испуганы. Тяжело тем, кто находится за тысячи километров и не может ничего поделать.