Лобастов и Каплина выиграли Всероссийские соревнования в спринте среди юниоров

У юношей второе и третье место достались Евгению Гурьянову и Сергею Демичеву, а у девушек — Екатерине Мошковой и Кристине Резцовой.



Всероссийское соревнование. Остров.

Юниоры. Спринт, 10 км.



1. Никита Лобастов (Удмуртия) — 26.35,8 (2)

2. Евгений Гурьянов (Мордовия) +13,0 (1)

3. Сергей Демичев (Тюменская обл.) +21,1 (1)



Юниорки. Спринт, 7,5 км.



1. Елизавета Каплина (ХМАО) — 22.23,5 (1).

2. Екатерина Мошкова (ХМАО) +23,0 (2).

3. Кристина Резцова (ХМАО) +33,1 (1).