Лобастов и Каплина выиграли Всероссийские соревнования в спринте среди юниоров
Никита Лобастов и Елизавета Каплина одержали победы в спринте на Всероссийских соревнованиях среди юниоров в Острове.
У юношей второе и третье место достались Евгению Гурьянову и Сергею Демичеву, а у девушек — Екатерине Мошковой и Кристине Резцовой.
Всероссийское соревнование. Остров.
Юниоры. Спринт, 10 км.
1. Никита Лобастов (Удмуртия) — 26.35,8 (2)
2. Евгений Гурьянов (Мордовия) +13,0 (1)
3. Сергей Демичев (Тюменская обл.) +21,1 (1)
Юниорки. Спринт, 7,5 км.
1. Елизавета Каплина (ХМАО) — 22.23,5 (1).
2. Екатерина Мошкова (ХМАО) +23,0 (2).
3. Кристина Резцова (ХМАО) +33,1 (1).
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