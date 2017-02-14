Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28773303/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 18:02 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дарья Домрачева: Советы Бьорндалена подчас становились спасательным кругом

Белоруска Дарья Домрачева призналась, что ее муж Оле Эйнар Бьорндален сильно помог ей в поддержании спортивной формы.

Белоруска Дарья Домрачева призналась что ее муж Оле <span class=error>Эйнар</span> Бьорндален сильно помог ей в поддержании спортивной формы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На чемпионате мира в Хохфильцене Домрачева завоевала серебряную медаль в гонке преследования.

— Он открыл мне иной подход к тренировкам, чем тот, который считала привычным раньше. И, конечно, организационная продуманность — ей можно и нужно завидовать, — цитирует «Спортивная панорама» Домрачеву. — Оле Эйнар успевает делать массу вещей и со всем справляться. Он прекрасный спортсмен с огромным опытом. Его советы подчас становились для меня спасательным кругом.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Мартен Фуркад выиграл мужской пасьют на чемпионате мира по биатлону, Сергей Бочарников стал 40-м

Мартен Фуркад выиграл мужской пасьют на чемпионате мира по биатлону, Сергей Бочарников стал 40-м

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой француза Мартена Фуркада завершилась мужская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Обзор трансферных новостей - есть сюрпризы

Из "Спартака" уходит полузащитник

Громкое назначение в "Локомотиве"