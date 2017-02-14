Дарья Домрачева: Советы Бьорндалена подчас становились спасательным кругом
Белоруска Дарья Домрачева призналась, что ее муж Оле Эйнар Бьорндален сильно помог ей в поддержании спортивной формы.
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На чемпионате мира в Хохфильцене Домрачева завоевала серебряную медаль в гонке преследования.
— Он открыл мне иной подход к тренировкам, чем тот, который считала привычным раньше. И, конечно, организационная продуманность — ей можно и нужно завидовать, — цитирует «Спортивная панорама» Домрачеву. — Оле Эйнар успевает делать массу вещей и со всем справляться. Он прекрасный спортсмен с огромным опытом. Его советы подчас становились для меня спасательным кругом.
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