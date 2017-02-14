Дарья Домрачева: Советы Бьорндалена подчас становились спасательным кругом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На чемпионате мира в Хохфильцене Домрачева завоевала серебряную медаль в гонке преследования.

— Он открыл мне иной подход к тренировкам, чем тот, который считала привычным раньше. И, конечно, организационная продуманность — ей можно и нужно завидовать, — цитирует «Спортивная панорама» Домрачеву. — Оле Эйнар успевает делать массу вещей и со всем справляться. Он прекрасный спортсмен с огромным опытом. Его советы подчас становились для меня спасательным кругом.