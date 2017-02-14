Бескон может пропустить индивидуальную гонку из-за болезни

29-летняя спортсменка болеет и пропустила вторничную тренировку команды.

— Бескон числится в нашей заявке на гонку, — цитирует AFP тренера женской сборной Франции Жюльена Робера. — Пока мы не знаем, побежит ли она. Сейчас она спокойно отдыхает в отеле.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в этом виде программы Бескон завоевала серебряную медаль. На нынешнем турнире она пока не выступила ни в одной гонке.