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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 17:12 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Бескон может пропустить индивидуальную гонку из-за болезни

Француженка Анаис Бескон может пропустить индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене.

29-летняя спортсменка болеет и пропустила вторничную тренировку команды.

— Бескон числится в нашей заявке на гонку, — цитирует AFP тренера женской сборной Франции Жюльена Робера. — Пока мы не знаем, побежит ли она. Сейчас она спокойно отдыхает в отеле.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в этом виде программы Бескон завоевала серебряную медаль. На нынешнем турнире она пока не выступила ни в одной гонке.
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