Ольга Подчуфарова: Ближайшая цель — привести организм в порядок
24-летняя россиянка — о первой части чемпионата мира, вере в справедливость и своем состоянии перед индивидуальной гонкой.
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Видимо, что-то случилось...
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— После смешанной эстафеты вы сказали, что ваше восстановление может занять два года. Не все болельщики это поняли. Вы именно так хотели выразиться?
— Сейчас я понимаю, что эта фраза звучит многозначительно. Но из состояния, в которое я впала год назад, выхожу с большим трудом. И нужно понимать, что есть физиологические процессы, на которые повлиять невозможно. Я не говорю о том, что это будет продолжаться бесконечно.
— Вам самой тяжело смириться с таким положением дел?
— Я отдаю себе отчет в том, что последние года три я хоть и маленькими шажочками, но прогрессировала, а в этом сезоне о прогрессе говорить не приходится. Но это
Но нужно время. Прошлой весной врачи вообще рекомендовали мне воздержаться от нагрузок, хотя я продолжала потихонечку «шевелиться» и в тот момент мне казалось, что все пойдет куда быстрее. Но этот сезон дал мне понять, что одной мотивации и огромного желания мало. Бывают ситуации, из которых на одном «хочу» не выбраться.
ПРОГНОЗ НА СЕЗОН БЫЛ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИМ
— Осенью вы говорили, что вам комфортно работать с Виталием Норицыным. Можете повторить те слова сейчас?
— С ним мне более чем комфортно. Если
— У вас наверняка был
— Изначально тренеры меня в него не посвящали. Они предвидели всю ситуацию куда лучше, чем я. Да и результаты функционального тестирования в июне дали им немало пищи для размышлений. Я довольно поздно узнала прогноз. Он был не очень хорошим.
— Тем не менее, у вас есть медаль чемпионата мира. Насколько она ценна, с учетом всех трудностей, которые вам пришлось пережить?
— Давайте оставим этот вопрос до конца турнира. Впереди индивидуальная гонка, сейчас я хочу полностью сконцентрироваться на ней.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА СТОРОНЕ ТЕХ, КТО ПРАВ
— В нашей команде в Хохфильцене осталось пять девочек. В каких вы отношениях друг с другом?
— Мы в нормальных отношениях. В команде все спортсменки —
— Сейчас тренерский штаб рассматривает различные варианты эстафетной четверки. Насколько для вас принципиально попасть в нее?
— Доверят бежать — с радостью выйду на старт. Нет — никаких вопросов задавать не буду.
— В связи с тем положением дел, в котором вы оказались, спортивные цели на ближайшие годы
— Учитывая, как для меня сложился прошлый год, я очень хорошо стала понимать присказку: «Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах». Поэтому ничего загадывать не хочу. Моя ближайшая глобальная цель — привести организм в порядок. Когда я буду полностью здорова, это будет уже хорошо.
— Года полтора назад мы записывали интервью, и вы тогда говорили, что верите в высшую справедливость в жизни и спорте.
— Это на 100 процентов так.
— Тогда вы наверняка задавали вопрос: за что мне все это? Нашли ответ?
— Узнаем позже. Лет так через пять. Несмотря на все произошедшее, я
Заявка женской сборной России на индивидуальную гонку: Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова, Татьяна Акимова.
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