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— После смешанной эстафеты вы сказали, что ваше восстановление может занять два года. Не все болельщики это поняли. Вы именно так хотели выразиться?

— Сейчас я понимаю, что эта фраза звучит многозначительно. Но из состояния, в которое я впала год назад, выхожу с большим трудом. И нужно понимать, что есть физиологические процессы, на которые повлиять невозможно. Я не говорю о том, что это будет продолжаться бесконечно. Когда-нибудь настанет момент, когда мы поставим точку в этой истории. Будем надеяться, он наступит как можно раньше. Во всяком случае, промежуточные тесты, которые проводились в межсезонье, говорили о том, что некоторые показатели были очень хорошими. Некоторые из срезов и вовсе получились лучшими в моей карьере. Но в соревновательной деятельности получается не все. Многое утыкается в то, что сейчас восстановление между гонками у меня протекает дольше, чем обычно. Когда организм начнет функционировать полностью, можно будет говорить о следующем этапе.

— Вам самой тяжело смириться с таким положением дел?

— Я отдаю себе отчет в том, что последние года три я хоть и маленькими шажочками, но прогрессировала, а в этом сезоне о прогрессе говорить не приходится. Но это опять-таки следствие того, что произошло прошлой зимой. Хотя самой мне, конечно, неспокойно от того, что я топчусь на месте. И иногда меня посещают мысли, что продолжаться так дальше больше не может. Но потом успокаиваюсь, разговариваю с тренером — и понимаю, что нужно терпеть, работать дальше. Ведь я прекрасно осознаю, почему все это происходит, и знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтобы справиться с этой ситуацией. И это добавляет спокойствия.

Но нужно время. Прошлой весной врачи вообще рекомендовали мне воздержаться от нагрузок, хотя я продолжала потихонечку «шевелиться» и в тот момент мне казалось, что все пойдет куда быстрее. Но этот сезон дал мне понять, что одной мотивации и огромного желания мало. Бывают ситуации, из которых на одном «хочу» не выбраться.

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН БЫЛ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИМ

— Осенью вы говорили, что вам комфортно работать с Виталием Норицыным. Можете повторить те слова сейчас?

— С ним мне более чем комфортно. Если какие-то вопросы возникают — они всякий раз разрешаются очень быстро. Не раз бывали моменты, когда я подходила к тренеру и говорила, что хочу сделать так-то и так-то. На что Виталий Викторович отвечает: «А я как раз хотел предложить тебе то же самое». Очень здорово, когда мыслишь с наставником в одном направлении.

— У вас наверняка был план-прогноз на этот сезон. Насколько удается ему соответствовать?

— Изначально тренеры меня в него не посвящали. Они предвидели всю ситуацию куда лучше, чем я. Да и результаты функционального тестирования в июне дали им немало пищи для размышлений. Я довольно поздно узнала прогноз. Он был не очень хорошим.

— Тем не менее, у вас есть медаль чемпионата мира. Насколько она ценна, с учетом всех трудностей, которые вам пришлось пережить?

— Давайте оставим этот вопрос до конца турнира. Впереди индивидуальная гонка, сейчас я хочу полностью сконцентрироваться на ней.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА СТОРОНЕ ТЕХ, КТО ПРАВ

— В нашей команде в Хохфильцене осталось пять девочек. В каких вы отношениях друг с другом?

— Мы в нормальных отношениях. В команде все спортсменки — ярко-выраженные индивидуалистки. У каждой из девочек очень сильный характер, все лидеры по натуре, поэтому об очень тесной дружбе говорить сложно. Но в целом мы хорошо ладим.

— Сейчас тренерский штаб рассматривает различные варианты эстафетной четверки. Насколько для вас принципиально попасть в нее?

— Доверят бежать — с радостью выйду на старт. Нет — никаких вопросов задавать не буду.

— В связи с тем положением дел, в котором вы оказались, спортивные цели на ближайшие годы как-то изменились?

— Учитывая, как для меня сложился прошлый год, я очень хорошо стала понимать присказку: «Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах». Поэтому ничего загадывать не хочу. Моя ближайшая глобальная цель — привести организм в порядок. Когда я буду полностью здорова, это будет уже хорошо.

— Года полтора назад мы записывали интервью, и вы тогда говорили, что верите в высшую справедливость в жизни и спорте.

— Это на 100 процентов так.

— Тогда вы наверняка задавали вопрос: за что мне все это? Нашли ответ?

— Узнаем позже. Лет так через пять. Несмотря на все произошедшее, я по-прежнему убеждена, что все в этом мире происходит неслучайно. И справедливость всегда на стороне тех, кто прав.

Заявка женской сборной России на индивидуальную гонку: Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова, Татьяна Акимова.