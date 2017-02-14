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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 16:40 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Лаура Дальмайер: В индивидуальной гонке все зависит от того, кто лучше восстановится

Немка Лаура Дальмайер рассчитывает побороться за победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

По ходу нынешнего турнира она уже выигрывала в составе немецкой сборной смешанную эстафету, была лучшей в гонке преследования и второй в спринте.

— Это будет жесткая гонка, потому что здесь очень сложная трасса, — цитирует SID Дальмайер. — Все зависит от того, кто лучше восстановится после первой соревновательной недели. Я с нетерпением жду гонки, поскольку нет ничего невозможного.
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