Лаура Дальмайер: В индивидуальной гонке все зависит от того, кто лучше восстановится

По ходу нынешнего турнира она уже выигрывала в составе немецкой сборной смешанную эстафету, была лучшей в гонке преследования и второй в спринте.

— Это будет жесткая гонка, потому что здесь очень сложная трасса, — цитирует SID Дальмайер. — Все зависит от того, кто лучше восстановится после первой соревновательной недели. Я с нетерпением жду гонки, поскольку нет ничего невозможного.