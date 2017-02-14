Россия ищет врагов. Чехи вместо Фуркада
Чем не угодила российским болельщикам сборная Чехии, которая добивается ужесточения антидопинговых правил, и зачем наши болельщики угрожают чешским звездам.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В отсутствие новых медалей (единственная пока награда в смешанной эстафете была завоевана нашей командой почти неделю назад), российская биатлонная публика озаботилась поиском новых врагов. Сначала с этой ролью отлично справлялся француз Мартен Фуркад. Провокация против Александра Логинова в соцсетях, уход с церемонии награждения, ссора с Шипулиным — лучшей мишени для народной ненависти нельзя было придумать.
Правда, сам Шипулин вскоре с лидером Кубка мира помирился и пожал ему руку. Причем спортсмены очень грамотно сделали это не
НОВЕ МЕСТО БОРЕТСЯ ПРОТИВ ТЮМЕНИ
Еще в начале января на очередном этапе Кубка мира в Оберхофе лидер чешской команды Габриэла Коукалова заявила, что
В чем же были неправы в глазах нашей биатлонной публики чехи. Требовали отмены этапы Кубка мира в Тюмени и угрожали его бойкотировать? Но Россия сама отказалась от права проведения этих соревнований, справедливо аргументировав это тем, что политические и допинговые дрязги не должны омрачить турнир.
Серьезнее ситуация с чемпионатом мира в той же Тюмени в 2021 году. Мотив чехов тут понятен: именно Нове Место боролось с Тюменью за право проведения мирового форума. И если чемпионат мира в России все же не состоится, наверняка право его проведения будет отдано чехам. Несмотря на легко просчитывающийся прагматизм, в сути своих претензий чехи вполне следуют букве правил. Международный союз биатлонистов (IBU) отдал Тюмени чемпионат мира, уже получив рекомендации от Международного олимпийского комитета о непроведении в России соревнований по зимним видам.
Да, если рассуждать логично, речь в рекомендациях МОК не шла о столь отдаленном периоде, как 2021 год. И к тому времени не только РУСАДА наверняка будет восстановлено в своих правах, но и вообще допинговая проблема может остаться в прошлом. Но гарантий этому нет. В то время как в том же Нове Место все готово, чтобы принять чемпионат мира хоть завтра. Если поменять страны местами, есть ли у нас уверенность, что российские чиновники и болельщики вели бы себя иначе, чем сейчас чехи? Лично у меня — нет.
ПОЛГОДА НАЗАД МЫ ВЫСТУПАЛИ С ПОЗИЦИИ ЧЕХОВ
Самый, пожалуй, болезненный момент на сегодняшний день — это участие в гонках чемпионата мира отбывших дисквалификацию Александра Логинова и Ирины Старых. Уже завтра Старых стартует в индивидуальной гонке, и страшно подумать, что будет, если на церемонии награждения ей придется пересечься с той же Коукаловой. Повторение ситуации Шипулин — Фуркад, помноженное на женскую истерику, кажется тут весьма вероятным.
Вспоминается в этой связи один случай. Накануне Игр в Рио Олимпийский комитет России в попытке спасти сборную согласился с тем, чтобы отбывшие допинговую дисквалификацию спортсмены не были включены в команду. Но Спортивный арбитражный суд эту позицию не поддержал, в результате чего Юлия Ефимова и некоторые другие вышли на старт Олимпиады.
Из той ситуации можно сделать два вывода.
В этой ситуации хочется пожелать одного: пусть предстоящие индивидуальные гонки станут для нас медальными. Чем больше у команды наград — тем меньше у ее болельщиков желания искать внешних врагов и скандалить.
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