Россия ищет врагов. Чехи вместо Фуркада

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В отсутствие новых медалей (единственная пока награда в смешанной эстафете была завоевана нашей командой почти неделю назад), российская биатлонная публика озаботилась поиском новых врагов. Сначала с этой ролью отлично справлялся француз Мартен Фуркад. Провокация против Александра Логинова в соцсетях, уход с церемонии награждения, ссора с Шипулиным — лучшей мишени для народной ненависти нельзя было придумать.

Правда, сам Шипулин вскоре с лидером Кубка мира помирился и пожал ему руку. Причем спортсмены очень грамотно сделали это не где-то за пределами стадиона, а прямо в смешанной зоне, под прицелом десятков камер. В публичном конфликте точно так же публично поставлена точка. Нет медалей, нет объектов для возмущения — как-то скучно, не находите? И вспомнили про чехов. Хотя, на самом деле, ничего нового они не совершили.

НОВЕ МЕСТО БОРЕТСЯ ПРОТИВ ТЮМЕНИ

Еще в начале января на очередном этапе Кубка мира в Оберхофе лидер чешской команды Габриэла Коукалова заявила, что из-за допинговых скандалов не верит в российской сборной никому, включая и самого Шипулина. Сложно сказать, стал бы Антон после таких слов жать руку Коукаловой на пьедестале почета, но к счастью публично пересечься спортсменам так и не довелось. Но российские болельщики, судя по всему, ничего не забыли. И в социальных сетях чехам продолжают поступать угрозы, а масла в огонь подлил и обидевшийся на чешского тренера комментатор Дмитрий Губерниев.

В чем же были неправы в глазах нашей биатлонной публики чехи. Требовали отмены этапы Кубка мира в Тюмени и угрожали его бойкотировать? Но Россия сама отказалась от права проведения этих соревнований, справедливо аргументировав это тем, что политические и допинговые дрязги не должны омрачить турнир.

Серьезнее ситуация с чемпионатом мира в той же Тюмени в 2021 году. Мотив чехов тут понятен: именно Нове Место боролось с Тюменью за право проведения мирового форума. И если чемпионат мира в России все же не состоится, наверняка право его проведения будет отдано чехам. Несмотря на легко просчитывающийся прагматизм, в сути своих претензий чехи вполне следуют букве правил. Международный союз биатлонистов (IBU) отдал Тюмени чемпионат мира, уже получив рекомендации от Международного олимпийского комитета о непроведении в России соревнований по зимним видам.

Да, если рассуждать логично, речь в рекомендациях МОК не шла о столь отдаленном периоде, как 2021 год. И к тому времени не только РУСАДА наверняка будет восстановлено в своих правах, но и вообще допинговая проблема может остаться в прошлом. Но гарантий этому нет. В то время как в том же Нове Место все готово, чтобы принять чемпионат мира хоть завтра. Если поменять страны местами, есть ли у нас уверенность, что российские чиновники и болельщики вели бы себя иначе, чем сейчас чехи? Лично у меня — нет.

ПОЛГОДА НАЗАД МЫ ВЫСТУПАЛИ С ПОЗИЦИИ ЧЕХОВ

Самый, пожалуй, болезненный момент на сегодняшний день — это участие в гонках чемпионата мира отбывших дисквалификацию Александра Логинова и Ирины Старых. Уже завтра Старых стартует в индивидуальной гонке, и страшно подумать, что будет, если на церемонии награждения ей придется пересечься с той же Коукаловой. Повторение ситуации Шипулин — Фуркад, помноженное на женскую истерику, кажется тут весьма вероятным.

Вспоминается в этой связи один случай. Накануне Игр в Рио Олимпийский комитет России в попытке спасти сборную согласился с тем, чтобы отбывшие допинговую дисквалификацию спортсмены не были включены в команду. Но Спортивный арбитражный суд эту позицию не поддержал, в результате чего Юлия Ефимова и некоторые другие вышли на старт Олимпиады.

Из той ситуации можно сделать два вывода. Во-первых, Логинов и Старых имеют право выступать на законных основаниях, и какие-либо ограничения в связи с ними приниматься не должны. Во-вторых, всего полгода назад Россия сама фактически выступала с позиции нынешних чехов, пытаясь второй раз наказать своих спортсменов за былые грехи. То есть ничего нового сборная Чехии не придумала. CAS уже подтвердил, что они не правы. Наказывать Логинова и Старых повторно незаконно. Но осуждение в кулуарах — это несколько другое, и остается личным делом каждого.

В этой ситуации хочется пожелать одного: пусть предстоящие индивидуальные гонки станут для нас медальными. Чем больше у команды наград — тем меньше у ее болельщиков желания искать внешних врагов и скандалить.