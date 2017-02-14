Биатлонистка Подчуфарова заявила, что к перетренированности все шло последние два года

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Подчуфарова не смогла завершить прошлый сезон в связи с «функциональной ямой», в которую она попала по ходу чемпионата мира в норвежском Холменколлене. В нынешнем сезоне лучшим личным результатом спортсменки на этапах Кубка мира было восьмое место в индивидуальной гонке в итальянской Антерсельве.

«Анализируя причины перетренированности, сейчас можно сказать, что к этому все шло на протяжении последних двух лет. Возможно, пропустить сезон было бы логичным шагом, но на эту тему сейчас можно долго рассуждать. Спортивная карьера очень коротка. Возможно, не пропускать сезон было ошибкой, возможно, и нет, ведь тренировочный год все равно пропускать было нельзя», — сказала Подчуфарова.

По словам спортсменки, сейчас у нее есть четкое понимание того, как вернуться на прежний уровень, который будет позволять ей бороться за высокие места. «Вопрос только в том, сколько времени это займет», — отметила она.

«Очень тесно сотрудничаем с нашим тренером, мы много общались и разговаривали, есть четкое понимание, в каком направлении двигаться», — добавила спортсменка.

Нужно внедрять новые системы тренировок

Что касается общей готовности женской команды на фоне лидеров мирового биатлона, то, по мнению Подчуфаровой, российской команде стоит подумать над внедрением новых систем тренировок.

«Мы тоже периодически задаемся этим вопросом, — ответила она на вопрос, почему россиянки уступают по скорости лидерам мирового биатлона. — Причем видно, что с такими проблемами сталкивается не только женский биатлон, но и женские лыжные гонки. Возможно, мы проигрываем в методике, поскольку у иностранцев изменилось направление в подготовке».

«Если же говорить про меня, то до того момента, пока в прошлом сезоне я не попала в функциональную яму, из которой толком не вышла, три года подряд мне удавалось потихоньку прогрессировать. Тренеры все время говорили, что у каждого фрукта свое время созревания. Можно раскрыться и в 30 лет. Мы работаем и хотим быть успешными в том деле, которым занимаемся».

Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира пройдет в среду.