Биатлонисты Первушин и Шевченко стали 3-ми в спринте на олимпийском фестивале
Российский биатлонист Михаил Первушин занял третье место в спринте на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме.
Победу одержал чех Витеслав Хорниг. В спринте у девушек победила француженка Камиль Бенед. Россиянка Анастасия Шевченко стала третьей.
Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Эрзурум
Юноши. Спринт
1. Витеслав Хорниг (Чехия) — 19.46,9 (0).
2. Кристо Сиимер (Эстония) — +15,5 (1).
3. Михаил Первушин (Россия) — +15,8 (2).
6. Андрей Вьюхин (Россия) — +36,9 (3)…
9. Денис Таштимиров (Россия) — +52,8 (2)…
33. Даниил Серохвостов (Россия) — +3.09,3 (8).
Девушки. Спринт
1. Камиль Бенед (Франция) — 17.42,2 (1).
2. Кристина Дмитренко (Украина) — +21,5 (1).
3. Анастасия Шевченко (Россия) — +21,9 (2).
4. Анна Григорьева (Россия) — +27,5 (1).
6. Дарья Сидорова (Россия) — +50,0 (2)…
7. Анастасия Батманова (Россия) — +3.37,9 (6).
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