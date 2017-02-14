Биатлонисты Первушин и Шевченко стали 3-ми в спринте на олимпийском фестивале

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова все еще испытывает последствия прошлогоднего спада физической формы, связанного с перетренированностью. Об этом спортсменка сообщила ТАСС во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.