Юрген Клопп: Восхищаюсь Бьорндаленом. Он — один из лучших в истории
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что восхищается норвежским биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом.
По словам наставника, он вообще любит этот вид спорта.
— В Норвегии я никогда не был, но зимние виды спорта люблю, — цитирует Клоппа tv2.no. — Очень люблю биатлон, но никогда им и не занимался. Хотя нет, один раз пробовал. Я родился в Шварцвальде, а это регион зимних видов. Считаю, что Бьорндален — один из лучших спортсменов в истории.
— Знаете, что он до сих пор выступает?
— Это просто невероятно. Он ведь примерно моего возраста? Лет 40?
— Ему исполнилось 43.
— Это почти столько же, сколько мне. Очень уважаю таких ребят за то, что они делают, даже восхищаюсь. Когда есть возможность, я смотрю биатлон.
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