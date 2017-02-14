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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 14:50 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Юрген Клопп: Восхищаюсь Бьорндаленом. Он — один из лучших в истории

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что восхищается норвежским биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом.

По словам наставника, он вообще любит этот вид спорта.

— В Норвегии я никогда не был, но зимние виды спорта люблю, — цитирует Клоппа tv2.no. — Очень люблю биатлон, но никогда им и не занимался. Хотя нет, один раз пробовал. Я родился в Шварцвальде, а это регион зимних видов. Считаю, что Бьорндален — один из лучших спортсменов в истории.

— Знаете, что он до сих пор выступает?

— Это просто невероятно. Он ведь примерно моего возраста? Лет 40?

— Ему исполнилось 43.

— Это почти столько же, сколько мне. Очень уважаю таких ребят за то, что они делают, даже восхищаюсь. Когда есть возможность, я смотрю биатлон.
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