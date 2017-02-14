В Хохфильцене сегодня не стреляют
В течение двух дней отдыха на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене биатлонисты превозносили
Уле-Эйнара Бьорндалена, завоевавшего бронзу в 43 года, шутили про День святого Валентина и готовились к индивидуальной гонке. Сборная Чехии в последние дни опасается нападок со стороны российских болельщиков, а Ирина Старых и Александр Логинов стараются не обращать внимания на оскорбительные высказывания в их адрес. Симон Фуркад исключен из состава сборной из-за слабых результатов.
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На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене продолжается перерыв — по расписанию после гонок преследования спортсменам дается два дня отдыха. Есть время подготовиться к сложнейшим индивидуальным гонкам, которые и представляют собой изначальную суть вида спорта. Именно с этой дисциплины начал свой путь биатлон на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Страсти на турнире несколько поутихли, и два дня отдыха должны поспособствовать дальнейшему примирению спортсменов. Напомним, что буквально в первый день чемпионата между Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным разгорелся конфликт, в результате которого Шипулин отказался пожимать руку французу на церемонии награждения после смешанной эстафетой.
История продолжилась на
Отношения двух звезд биатлона настолько привлекли к себе внимание, что на самой
К счастью, соперники примирились после спринта и больше не давали повода для скандалов. Однако во второй день соревнований пришло известие с другой стороны — Екатерина Глазырина была временно отстранена от стартов, так как ее имя фигурирует в докладе Макларена.
Ей срочно нашли замену в лице Ирины Услугиной, но в тот же день стало известно, что еще одна россиянка Дарья Виролайнен, так и не ни разе не стартовав, покинула расположение сборной
В целом начало первенства мира выдалось для россиян трудным. Единственное, что скрасило суровые будни — бронза в смешанной эстафете. Год назад наши биатлонисты не выиграли ни одной медали, и награда в первый же день уже символизировала большой шаг вперед.
Итак, градус накала снизился, все, кто ссорился, помирились, и поток событий чемпионата вошел в спокойное русло. Не так просто болельщикам ждать целых два дня до возобновления соревнований, но главные действующие лица турнира с удовольствием идут на контакт с прессой и постоянно дают повод о них поговорить и их пообсуждать.
Самым громким событием воскресного дня, когда были проведены две гонки преследования, стали медали супружеской пары Дарьи Домрачевой и
Причем, для обоих это стало большим успехом. Домрачева стала мамой
Фуркад в интервью норвежскому изданию VG прокомментировал результат выдающегося долгожителя.
— сказал десятикратный чемпион мира.
Симон Шемпп в беседе с соотечественниками был особо впечатлен достижением Бьорндалена.
«Сумасшедший человек. Это невероятно впечатляет. Он очень сконцентрирован и очень силен психологически, когда мы соревнуемся на чемпионатах мира или Олимпийских играх.
Олимпийский чемпион и соотечественник «великого» Терьей Бе пошутил про дочь Бьорндалена и Домрачевой.
«Это причина, по которой я пока не обзавожусь детьми. Дочка Бьорндалена и Домрачевой должна закончить с биатлоном раньше, чем моя начнет. Что же касается достижения Уле, то мне кажется, что я уже сказал о нем все, что только мог, использовав все возможные прилагательные. Он абсолютно великолепен. Легенда с большой буквы «Л». Сложно понять, насколько его достижение грандиозно, потому что оно уже воспринимается как должное.
Я осознаю, насколько сложно выступать из года в год, а он делает это уже 25 лет. Это полное безумие, — приводит слова Бе VG.
Не обошли спортсмены стороной и 14 февраля.
Еще днем ранее на
«Все что мне нужно, находится здесь. Это может стать идеальным свиданием», — заявил Бе, приобняв чешскую приму.
«Думаю, это сейчас невозможно, потому что мой муж здесь. Надо подождать два дня», — продолжила представление Коукалова.
Также стало известно что старший брат Мартена Симон Фуркад исключен из сборной Франции за неудовлетворительные результаты и плохую форму и покинет чемпионат мира. В субботнем спринте он показал 85-й результат.
«8−4−4−6−2−6−4−10. Нет, это не выигрышные номера в лотерее. Это места, которые я занимал в индивидуальных гонках на каждом чемпионате мира, где я участвовал с 2007 года. Но все хорошее
Среда близится, и девушкам уже надо готовиться к индивидуальной гонке, которая состоится 15 февраля. СБР объявил состав российской команды. Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова будут защищать цвета сборной.
Старых, вернувшаяся после дисквалификации, показала прекрасный результат в гонке преследования, поднявшись с 24-го места на четвертое.
Обращает на себя внимание ее безупречная стрельба, которая становится залогом успеха в индивидуальной гонке.
Но точно стрелять для победы недостаточно — у Старых еще нет скорости на дистанции, которая бы соответствовала лидерам сезона. Приходится не только стараться самой, но и рассчитывать на ошибки соперниц на огневых рубежах.
Тем не менее, шансы побороться за высокое место есть. И не только у Старых, но и у Акимовой, которая на данный момент быстрее всех россиянок передвигается по лыжне. Правда, Акимовой нужно внести поправки в стрельбу — в пасьюте она допустила три промаха и финишировала 18-й.
Сложно ждать откровений от Слепцовой и Подчуфаровой, но индивидуальная гонка славится своими непредсказуемыми результатами, и в разное время ее победителями становились совсем неожиданные спортсмены.
Для Старых также важно не обращать внимание на отношение к ней в связи с ее допинговой историей.
Ирина уже говорила о том, что периодически слышала нелицеприятные выкрики болельщиков в ее адрес во время соревнований, но она спокойно к этому относится, и это не должно стать решающим фактором в ее выступлении.
К слову, Александр Логинов, который стал главной целью нападок со стороны Фуркада, тоже стоически переносит непростой период. Причем, отрицательно о нем высказывались и другие биатлонисты.
Сам биатлонист заявил, что в интернете встречаются различные высказывания в его адрес.
— цитирует Логинова «Тюменская арена».
В дни относительного спокойствия активизировались чехи, которые заявляют об угрозах в их адрес со стороны российских граждан.
«Это тактика слабых людей, которые таким нечестным способом пытаются запугать наших спортсменов. Эти мейлы с угрозами пишут в большинстве своем злые, закомплексованные люди. А еще попадаются такие, как этот сумасбродный русский комментатор (Дмитрий Губерниев — «Газета.Ru». Он распространяет пропаганду, которой старается угодить своему народу, — приводит слова главного тренера сборной Чехии Онджея Рыбаржа sport.idnes.cz.
Член сборной Михал Шлезингер также не остался в стороне в общении с отечественными журналистами и заявил, что президент СБР Александр Кравцов сказал, что чехи — враг номер один для русских. Он также отметил, что у Чехии нет скрытых мотивов в деле о возможной отмене чемпионата мира в Тюмени.
«Он говорит, что мы отвергнутые, что Тюмень нас лишила чемпионата мира. Но мы не хотим этот чемпионат мира. Иржи Гамза (президент Чешской федерации биатлона — «Газета.Ru») говорил об этом неоднократно. Россия — это страна с определенно самым большим количеством допинговых случаев в биатлоне за последние годы. Мы решаем большую проблему с их допингом, а русские обвиняют других. Если у них нет никакого самоанализа,
В дни отдыха скандалы в Хохфильцене не выходят наружу, но обстановка напряженная, и говорить о том, что все конфликты позади, не приходится.
В среду, 15 февраля, в 16.30 мск стартует индивидуальная гонка у женщин. Мужчины вступят в борьбу на следующий день в 16.30 мск.
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