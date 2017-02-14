В Хохфильцене сегодня не стреляют

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене продолжается перерыв — по расписанию после гонок преследования спортсменам дается два дня отдыха. Есть время подготовиться к сложнейшим индивидуальным гонкам, которые и представляют собой изначальную суть вида спорта. Именно с этой дисциплины начал свой путь биатлон на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Страсти на турнире несколько поутихли, и два дня отдыха должны поспособствовать дальнейшему примирению спортсменов. Напомним, что буквально в первый день чемпионата между Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным разгорелся конфликт, в результате которого Шипулин отказался пожимать руку французу на церемонии награждения после смешанной эстафетой.

История продолжилась на пресс-конференции, где соперники обменялись колкостями.

Отношения двух звезд биатлона настолько привлекли к себе внимание, что на самой пресс-конференции немецкие атлеты, выигравшие, к слову, эстафету, не получили в свой адрес ни одного вопроса и выглядели на ней статистами.

К счастью, соперники примирились после спринта и больше не давали повода для скандалов. Однако во второй день соревнований пришло известие с другой стороны — Екатерина Глазырина была временно отстранена от стартов, так как ее имя фигурирует в докладе Макларена.

Ей срочно нашли замену в лице Ирины Услугиной, но в тот же день стало известно, что еще одна россиянка Дарья Виролайнен, так и не ни разе не стартовав, покинула расположение сборной из-за болезни. Женская российская команда понесла серьезные потери, и теперь в распоряжении тренеров оказалось лишь пять подопечных.

В целом начало первенства мира выдалось для россиян трудным. Единственное, что скрасило суровые будни — бронза в смешанной эстафете. Год назад наши биатлонисты не выиграли ни одной медали, и награда в первый же день уже символизировала большой шаг вперед.

Итак, градус накала снизился, все, кто ссорился, помирились, и поток событий чемпионата вошел в спокойное русло. Не так просто болельщикам ждать целых два дня до возобновления соревнований, но главные действующие лица турнира с удовольствием идут на контакт с прессой и постоянно дают повод о них поговорить и их пообсуждать.

Самым громким событием воскресного дня, когда были проведены две гонки преследования, стали медали супружеской пары Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена.

Причем, для обоих это стало большим успехом. Домрачева стала мамой всего-то пять с небольшим месяцев назад и уже успела привести себя в форму и выиграть серебро чемпионата мира. Великий норвежец выиграл бронзу в 43 года, и это стало его 45-й наградой на чемпионатах мира. Многие спортсмены не обошли вниманием этот факт и постарались как можно более оригинально выразить свое уважение к королю.

Фуркад в интервью норвежскому изданию VG прокомментировал результат выдающегося долгожителя.

Цитата «В 43 года я буду выращивать помидоры на юге Франции и пить хорошее вино. Биатлоном заниматься я не буду определенно",

— сказал десятикратный чемпион мира.

Симон Шемпп в беседе с соотечественниками был особо впечатлен достижением Бьорндалена.

«Сумасшедший человек. Это невероятно впечатляет. Он очень сконцентрирован и очень силен психологически, когда мы соревнуемся на чемпионатах мира или Олимпийских играх. Уле-Эйнар отлично выступает на главных стартах. Что я буду делать в 43 года? Уж точно не буду в биатлоне, — цитирует слова Шемппа NTB.

Олимпийский чемпион и соотечественник «великого» Терьей Бе пошутил про дочь Бьорндалена и Домрачевой.

«Это причина, по которой я пока не обзавожусь детьми. Дочка Бьорндалена и Домрачевой должна закончить с биатлоном раньше, чем моя начнет. Что же касается достижения Уле, то мне кажется, что я уже сказал о нем все, что только мог, использовав все возможные прилагательные. Он абсолютно великолепен. Легенда с большой буквы «Л». Сложно понять, насколько его достижение грандиозно, потому что оно уже воспринимается как должное.

Я осознаю, насколько сложно выступать из года в год, а он делает это уже 25 лет. Это полное безумие, — приводит слова Бе VG.

Не обошли спортсмены стороной и 14 февраля.

Еще днем ранее на пресс-конференции Йоханнес Бе и Габриэла Коукалова разыграли небольшой этюд на тему Дня святого Валентина.

«Все что мне нужно, находится здесь. Это может стать идеальным свиданием», — заявил Бе, приобняв чешскую приму.

«Думаю, это сейчас невозможно, потому что мой муж здесь. Надо подождать два дня», — продолжила представление Коукалова.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GLI4rZgjECE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Также стало известно что старший брат Мартена Симон Фуркад исключен из сборной Франции за неудовлетворительные результаты и плохую форму и покинет чемпионат мира. В субботнем спринте он показал 85-й результат.

«8−4−4−6−2−6−4−10. Нет, это не выигрышные номера в лотерее. Это места, которые я занимал в индивидуальных гонках на каждом чемпионате мира, где я участвовал с 2007 года. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончится и это, вне зависимости от моего желания, в эту среду. После того как я занял в спринте 85-е место, тренеры логично решили дать шанс другому спортсмену. Конечно, я расстроен, что не смогу продолжить успешную серию выступлений в индивидуальных гонках, но я принимаю это решение. Надеюсь, у молодого Фабьена Клода начнется своя успешная серия на чемпионатах мира», — написал Фуркад старший на своей странице в «Фейсбуке».

Среда близится, и девушкам уже надо готовиться к индивидуальной гонке, которая состоится 15 февраля. СБР объявил состав российской команды. Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова будут защищать цвета сборной.

Старых, вернувшаяся после дисквалификации, показала прекрасный результат в гонке преследования, поднявшись с 24-го места на четвертое.

Обращает на себя внимание ее безупречная стрельба, которая становится залогом успеха в индивидуальной гонке.

Но точно стрелять для победы недостаточно — у Старых еще нет скорости на дистанции, которая бы соответствовала лидерам сезона. Приходится не только стараться самой, но и рассчитывать на ошибки соперниц на огневых рубежах.

Тем не менее, шансы побороться за высокое место есть. И не только у Старых, но и у Акимовой, которая на данный момент быстрее всех россиянок передвигается по лыжне. Правда, Акимовой нужно внести поправки в стрельбу — в пасьюте она допустила три промаха и финишировала 18-й.

Сложно ждать откровений от Слепцовой и Подчуфаровой, но индивидуальная гонка славится своими непредсказуемыми результатами, и в разное время ее победителями становились совсем неожиданные спортсмены.

Для Старых также важно не обращать внимание на отношение к ней в связи с ее допинговой историей.

Ирина уже говорила о том, что периодически слышала нелицеприятные выкрики болельщиков в ее адрес во время соревнований, но она спокойно к этому относится, и это не должно стать решающим фактором в ее выступлении.

К слову, Александр Логинов, который стал главной целью нападок со стороны Фуркада, тоже стоически переносит непростой период. Причем, отрицательно о нем высказывались и другие биатлонисты.

Сам биатлонист заявил, что в интернете встречаются различные высказывания в его адрес.

Цитата «Я не читаю материалы в интернете. У меня установлен «Инстаграм», где про меня писал Мартен Фуркад, но разобраться с социальной сетью пока не доходят руки. Конечно, иногда друзья присылали мне какие-то высказывания. Я читал их, но никак не реагировал. Совершенно не обращаю внимания на разговоры",

— цитирует Логинова «Тюменская арена».

В дни относительного спокойствия активизировались чехи, которые заявляют об угрозах в их адрес со стороны российских граждан.

«Это тактика слабых людей, которые таким нечестным способом пытаются запугать наших спортсменов. Эти мейлы с угрозами пишут в большинстве своем злые, закомплексованные люди. А еще попадаются такие, как этот сумасбродный русский комментатор (Дмитрий Губерниев — «Газета.Ru». Он распространяет пропаганду, которой старается угодить своему народу, — приводит слова главного тренера сборной Чехии Онджея Рыбаржа sport.idnes.cz.

Член сборной Михал Шлезингер также не остался в стороне в общении с отечественными журналистами и заявил, что президент СБР Александр Кравцов сказал, что чехи — враг номер один для русских. Он также отметил, что у Чехии нет скрытых мотивов в деле о возможной отмене чемпионата мира в Тюмени.

«Он говорит, что мы отвергнутые, что Тюмень нас лишила чемпионата мира. Но мы не хотим этот чемпионат мира. Иржи Гамза (президент Чешской федерации биатлона — «Газета.Ru») говорил об этом неоднократно. Россия — это страна с определенно самым большим количеством допинговых случаев в биатлоне за последние годы. Мы решаем большую проблему с их допингом, а русские обвиняют других. Если у них нет никакого самоанализа, что-то неладное происходит у них самих, а не у нас, — заявил Шлезингер.

В дни отдыха скандалы в Хохфильцене не выходят наружу, но обстановка напряженная, и говорить о том, что все конфликты позади, не приходится.

В среду, 15 февраля, в 16.30 мск стартует индивидуальная гонка у женщин. Мужчины вступят в борьбу на следующий день в 16.30 мск.