Антон Шипулин: Доклад Макларена напомнил фантастический фильм

— Мы на этом чемпионате мира с хорошим настроем, — приводит слова Шипулина ski-nordique. net. — Мы здесь, чтобы бегать, а остальное — ответственность федерации.

О самом докладе Макларена, в котором Россия обвиняется в создании в организованной системе допинг-махинаций до, во время и после Олимпиады в Сочи и по итогам которого ВАДА передало Международному союзу биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил, Шипулин сказал, что он напоминает фантастический фильм.

— Это всего лишь доклад, — подчеркнул биатлонист. — Но у меня было ощущение, что я не читаю его, а смотрю фантастический фильм. Потому что чтобы накладывать санкции нужны доказательства. Там же ни одного нет. Надеюсь, что оставшаяся часть расследования будет честно и что наша страна будет бороться и приведет серьезные доказательства против этих обвинений.