Антон Шипулин: Доклад Макларена напомнил фантастический фильм
В интервью французским СМИ лидер сборной России Антон Шипулин отметил, что ситуация с Екатериной Глазыриной, отстраненной от соревнований в связи с упоминанием в докладе Макларена, не повлияла на настрой в сборной России.
— Мы на этом чемпионате мира с хорошим настроем, — приводит слова Шипулина
О самом докладе Макларена, в котором Россия обвиняется в создании в организованной системе
— Это всего лишь доклад, — подчеркнул биатлонист. — Но у меня было ощущение, что я не читаю его, а смотрю фантастический фильм. Потому что чтобы накладывать санкции нужны доказательства. Там же ни одного нет. Надеюсь, что оставшаяся часть расследования будет честно и что наша страна будет бороться и приведет серьезные доказательства против этих обвинений.
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