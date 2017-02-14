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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 14:44 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Доклад Макларена напомнил фантастический фильм

В интервью французским СМИ лидер сборной России Антон Шипулин отметил, что ситуация с Екатериной Глазыриной, отстраненной от соревнований в связи с упоминанием в докладе Макларена, не повлияла на настрой в сборной России.

— Мы на этом чемпионате мира с хорошим настроем, — приводит слова Шипулина ski-nordique.net. — Мы здесь, чтобы бегать, а остальное — ответственность федерации.

О самом докладе Макларена, в котором Россия обвиняется в создании в организованной системе допинг-махинаций до, во время и после Олимпиады в Сочи и по итогам которого ВАДА передало Международному союзу биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил, Шипулин сказал, что он напоминает фантастический фильм.

— Это всего лишь доклад, — подчеркнул биатлонист. — Но у меня было ощущение, что я не читаю его, а смотрю фантастический фильм. Потому что чтобы накладывать санкции нужны доказательства. Там же ни одного нет. Надеюсь, что оставшаяся часть расследования будет честно и что наша страна будет бороться и приведет серьезные доказательства против этих обвинений.
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