Алябьев: Шипулин в оставшихся гонках ЧМ по биатлону будет биться за золотые медали
Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин всегда нацелен на победу и в заключительных стартах чемпионата мира, проходящего в австрийском Хохфильцене, будет бороться за награды высшего достоинства, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион, член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Алябьев.
Победитель Олимпийских игр в Сочи в эстафете Шипулин в Австрии завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете и остановился в шаге от подиума в гонке преследования. Мужчинам предстоит также выступить в индивидуальной гонке на 20 км (16 февраля), эстафете (18 февраля) и
«Антон Шипулин всегда нацелен на борьбу за золото и может собраться на оставшиеся гонки, — сказал в телефонном разговоре Алябьев. — И это видно даже по его отношению к
Собеседник агентства также возлагает серьезные надежды на Александра Логинова, еще одного участника бронзового квартета в смешанной эстафете.
«Логинов после дисквалификации настроен
«Сейчас главное для тренеров — не ошибиться в эстафете, чтобы они собрали правильную команду. Потому что в эстафете мы должны бороться за золотую медаль. И ребята могут биться за победу. Мое мнение — я бы поставил Шипулина, (Евгения) Гараничева, Логинова и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter