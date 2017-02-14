Алябьев: Шипулин в оставшихся гонках ЧМ по биатлону будет биться за золотые медали

Победитель Олимпийских игр в Сочи в эстафете Шипулин в Австрии завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете и остановился в шаге от подиума в гонке преследования. Мужчинам предстоит также выступить в индивидуальной гонке на 20 км (16 февраля), эстафете (18 февраля) и масс-старте (19 февраля).

«Антон Шипулин всегда нацелен на борьбу за золото и может собраться на оставшиеся гонки, — сказал в телефонном разговоре Алябьев. — И это видно даже по его отношению к учебно-тренировочному процессу. Он настолько въедливый человек, что старается что-то изменить в подготовке, найти себя, чтобы сделать лучше. И далеко не каждый спортсмен это умеет так как Антон. Шипулин может реально биться за золотые медали в заключительных гонках».

Собеседник агентства также возлагает серьезные надежды на Александра Логинова, еще одного участника бронзового квартета в смешанной эстафете.

«Логинов после дисквалификации настроен по-боевому, — отметил Алябьев. — И я бы поставил его на все оставшиеся гонки, потому что парень настолько себя утвердил в команде. И Александр успешно выступил на чемпионате Европы, подойдя к чемпионату мира в хорошей форме. Но решение, конечно, должны принимать тренеры сборной России».