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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 14:42 | Биатлон | Р-Спорт

Алябьев: Шипулин в оставшихся гонках ЧМ по биатлону будет биться за золотые медали

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин всегда нацелен на победу и в заключительных стартах чемпионата мира, проходящего в австрийском Хохфильцене, будет бороться за награды высшего достоинства, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион, член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Алябьев.

Победитель Олимпийских игр в Сочи в эстафете Шипулин в Австрии завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете и остановился в шаге от подиума в гонке преследования. Мужчинам предстоит также выступить в индивидуальной гонке на 20 км (16 февраля), эстафете (18 февраля) и масс-старте (19 февраля).

«Антон Шипулин всегда нацелен на борьбу за золото и может собраться на оставшиеся гонки, — сказал в телефонном разговоре Алябьев. — И это видно даже по его отношению к учебно-тренировочному процессу. Он настолько въедливый человек, что старается что-то изменить в подготовке, найти себя, чтобы сделать лучше. И далеко не каждый спортсмен это умеет так как Антон. Шипулин может реально биться за золотые медали в заключительных гонках».

Собеседник агентства также возлагает серьезные надежды на Александра Логинова, еще одного участника бронзового квартета в смешанной эстафете.

«Логинов после дисквалификации настроен по-боевому, — отметил Алябьев. — И я бы поставил его на все оставшиеся гонки, потому что парень настолько себя утвердил в команде. И Александр успешно выступил на чемпионате Европы, подойдя к чемпионату мира в хорошей форме. Но решение, конечно, должны принимать тренеры сборной России».

«Сейчас главное для тренеров — не ошибиться в эстафете, чтобы они собрали правильную команду. Потому что в эстафете мы должны бороться за золотую медаль. И ребята могут биться за победу. Мое мнение — я бы поставил Шипулина, (Евгения) Гараничева, Логинова и кого-то из двоих — (Максима) Цветкова или (Антона) Бабикова. Логинова можно поставить на второй или третий этап, он, думаю, не подведет», — продолжил эксперт.
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