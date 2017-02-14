Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28769206/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 14:40 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Владимир Драчев: Конфликт между Рыбаржем и Губерниевым может отразиться на выступлении чехов

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев прокомментировал инцидент, произошедший между комментатором Дмитрием Губерниевым и тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем.

В понедельник тренер чешской команды и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.

— Конфликт между главным тренером сборной Чехии и Дмитрием Губерниевым вряд ли повлияет на российских спортсменов. Скорее, это может отразиться на чехах. Они и ранее нелицеприятно высказывались в адрес России. Они начинают думать не о спорте, а о том, как себя спасти. Чтобы все скандалы прекратились, нужно меньше об этом говорить. На мой взгляд, нужно комментировать и обсуждать спорт, а не все, что происходит вокруг него. (Любовь КОНЯЕВА).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Обзор трансферных новостей - есть сюрпризы

Из "Спартака" уходит полузащитник

Громкое назначение в "Локомотиве"