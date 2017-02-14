Дмитрий Ярошенко: Пусть чехи говорят что хотят. Губерниев вправе выражать свое мнение
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал инцидент, произошедший между комментатором Дмитрием Губерниевым и тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем.
В понедельник тренер чешской команды и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.
— Спортсмены высокого уровня могут абстрагироваться от всех конфликтных ситуаций, которые не связаны с ними. Данный инцидент не имеет отношения ни к Акимовой, ни к Шипулину, ни к
Одно дело если так высказывается олимпийский чемпион, но здесь совершенно другое — человек имеет свои симпатии, антипатии и вправе выражать свое мнение. Среди болельщиков Дмитрий пользуется авторитетом. Есть хорошая пословица: собака лает, а караван идет. Пусть говорят что хотят. Нужно просто делать свою работу. Должна быть четко сформулированная концепция, вектор, направленный на достижение конкретных целей. Не нужно ничего изобретать и распыляться. (Любовь КОНЯЕВА).
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