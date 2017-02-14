Дмитрий Губерниев: На меня никто не наезжал по поводу слов в адрес Фуркада
Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему грубо высказался в адрес французского биатлониста Мартена Фуркада.
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— На меня никто не наезжал по этому вопросу. В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях, но сам француз перестарался и подогрел ситуацию очень сильно. От своих слов я не отказываюсь, но сожалею, что так случилось, — рассказал комментатор RT.
Губерниев в социальной сети высказался о поведении французского биатлониста Мартена Фуркада, который во время смешанной гонки на чемпионате мира столкнулся с россиянином Александром Логиновым.
«Наши третьи! Молодцы! Мартен Фуркад, ты — свинья!», — написал Губерниев на своей странице в инстаграме.
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