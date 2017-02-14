Губерниев против Чехии. Зачем тренер Коукаловой обвиняет комментатора в угрозах?
Ондржей Рыбарж рассказал, что его команда получает угрозы со стороны россиян. А виноват в этом «сумасшедший русский комментатор».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Что случилось?
— Это тактика негодяев, которые стараются запугать наших спортсменов. Такие письма и угрозы шлют злые люди с паранойей. И
Есть ощущение, что паранойя именно у чешской команды. Во избежание нападений со стороны россиян чехам запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее, а также принимать подарки от болельщиков.
Губерниев действительно виноват?
В том то и дело, что нет. По крайней мере, в эфире федеральных каналов никаких призывов к угрозам в адрес чехов не было. Фуркада свиньей называл, но на чехов не нападал. Лишь однажды прокомментировал слова лидера чешской сборной Габриэлы Коукаловой, которая сказала, что больше не верит ни одному российскому спортсмену.
— Мы любим Габриэлу Коукалову как спортсменку. У меня есть ощущения, что все эти слова говорила не она, а в ее симпатичную головку вложили все это люди из чешской федерации, у которых
Наверно, именно эти слова комментатора чехи восприняли как провокацию.
Что говорит сам Губерниев?
— Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаржа и его друзей бить исподтишка! Видит бог и телезрители подтвердят — никогда ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил. А наоборот — восхищался спортсменами. Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила чемпионат мира 2021 года. И я горжусь этим! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам, — написал Губерниев в инстаграме.
Что дальше?
Непонятно. Может, чехи, как и Мартен Фуркад, ждут, что русские пригласят решить вопрос за рюмкой водки. Но проблема в том, что чехам придется прийти со своей, ведь им запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter