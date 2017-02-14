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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 11:58 | Биатлон | ТАСС

Мутко: Сборная России по биатлону должна мобилизоваться к оставшимся гонкам ЧМ

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские биатлонисты должны мобилизовать весь имеющийся потенциал и побороться за медали в оставшихся гонках чемпионата мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ отметил что биатлон в стране любят и поддерживают команду. Увеличить
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В воскресенье на чемпионате мира состоялась пятая гонка в рамках чемпионата мира, впереди — еще шесть. Пока на счету сборной России бронза в смешанной эстафете.

«Надеюсь, что к оставшимся гонкам сборная России мобилизуется, и спортсмены, и тренерский штаб, и покажет достойный результат, — сказал Мутко. — А мы наших биатлонистов будем только поддерживать, переживать, болеть за них. Они знают, что биатлон в стране любят, команду поддерживают».

«Конечно, как и всем, мне хочется, чтобы у наших биатлонистов были медали на чемпионате мира, — сказал Мутко. — Особенно мужская команда достаточно сбалансирована. Хочется, чтобы ребята реализовали свои возможности, пока им чего-то немножко не хватает. Надеюсь, в оставшихся гонках наши биатлонисты сделают шаг вперед».

«Что касается женской команды, то в ней было большое обновление, — добавил Мутко. — Ира Старых вернулась, мы видим, что она тоже в порядке. Хочется пожелать девчонкам побороться за медали как минимум в эстафете, в индивидуальных гонках. Все мы ждем от российского биатлона достаточно хорошего результата».

Следующий старт на чемпионате мира запланирована на 15 февраля — индивидуальная гонка среди женщин. Мужская индивидуальная гонка состоится 16 февраля.
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