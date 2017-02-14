Мутко: Сборная России по биатлону должна мобилизоваться к оставшимся гонкам ЧМ
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские биатлонисты должны мобилизовать весь имеющийся потенциал и побороться за медали в оставшихся гонках чемпионата мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В воскресенье на чемпионате мира состоялась пятая гонка в рамках чемпионата мира, впереди — еще шесть. Пока на счету сборной России бронза в смешанной эстафете.
«Надеюсь, что к оставшимся гонкам сборная России мобилизуется, и спортсмены, и тренерский штаб, и покажет достойный результат, — сказал Мутко. — А мы наших биатлонистов будем только поддерживать, переживать, болеть за них. Они знают, что биатлон в стране любят, команду поддерживают».
«Конечно, как и всем, мне хочется, чтобы у наших биатлонистов были медали на чемпионате мира, — сказал Мутко. — Особенно мужская команда достаточно сбалансирована. Хочется, чтобы ребята реализовали свои возможности, пока им
«Что касается женской команды, то в ней было большое обновление, — добавил Мутко. — Ира Старых вернулась, мы видим, что она тоже в порядке. Хочется пожелать девчонкам побороться за медали как минимум в эстафете, в индивидуальных гонках. Все мы ждем от российского биатлона достаточно хорошего результата».
Следующий старт на чемпионате мира запланирована на 15 февраля — индивидуальная гонка среди женщин. Мужская индивидуальная гонка состоится 16 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter