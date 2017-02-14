Россия против Чехии. История конфликта и кто подписал письмо 154-х

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«СЭ» вспоминает историю российско-чешского биатлонного конфликта.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ.

4 сентября 2016 года на конгрессе IBU в Кишиневе право провести чемпионат мира-2021 получила Тюмень. Это было сделана вопреки рекомендациям МОК не отдавать международные соревнования по зимним видам спорта России. На ЧМ-2017 претендовали также чешский Нове-Место и словенская Поклюка. Тюмень победила конкурентов в первом туре за явным преимуществом, получив 25 голосов из 49. У Поклюки — 13, у Нове-Место — 11. Среди тех, кто продвигал заявку Тюмени был комментатор Дмитрий Губерниев.

В декабре прошлого года после выхода второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена российскому спорту было выдвинуто обвинение в организованной системе допинг-махинаций до, во время и после Олимпиады в Сочи. ВАДА тогда передало Международному союзу биатлонистов (IBU) список из 31 нашего спортсмена, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил.

ОТНЯТЬ У РОССИИ СОРЕВНОВАНИЯ.

Глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза отреагировал незамедлительно:

— То, что я прочитал, я нахожу ужасным и чем-то из разряда научной фантастики: кто-то будет тратить бюджетные деньги на такие вещи… Причем речь идет не только о биатлоне, но и вообще обо всем спорте. Мы видели, что IBU ранее достаточно лояльно относился к этому вопросу, но подозревали, что дело будет обостряться.

Нам нужно написать письмо руководству IBU, что мы не согласны с текущим положением вещей. Потом в случае необходимости будут и другие шаги. Не думаю, что допинг принимают вообще все. Вряд ли в этом замешан Антон Шипулин. Но мы занимаем четкую позицию в этом вопросе: первым логичным шагом будет перенос чемпионата мира из Тюмени.

Главную ошибку IBU допустил, когда проигнорировал рекомендацию ВАДА пока не давать России международные старты, — подчеркнул Хамза. — Они говорили, что Тюмень подала заявку раньше, что мне кажется абсолютно нелепым.

… ИНАЧЕ — БОЙКОТ.

— Я не думаю, что этап в Тюмени состоится, — продолжил Хамза в преддверии исполкома IBU. — По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились. Если ничего не изменится, французы тоже не поедут. России нужно дать сигнал о том, что вся эта история выглядит дурно. Пришло время кому-то сказать вслух то, о чем говорят все за кулисами. Полагаю, что и о чемпионате мира 2021 года в России не может идти речи.

Присоединилась к угрозам бойкота и обладательница Большого хрустального глобуса Габриэла Коукалова:

— Это просто вопиющий случай, и мне жаль, что такое произошло. Я считала, что наш вид спорта относительно молодой для таких проблем. Мне хочется только одного: чтобы в спорте и жизни все было справедливо. Если Фуркад решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, то я поддержу его.

ХОТЬ В ГРЕНЛАНДИЮ — ТОЛЬКО НЕ В РОССИЮ.

22 декабря исполнительный комитет IBU провел внеплановое собрание, по итогам которого стало известно: Россия вернула права на два международных биатлонных старта — этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени и молодежный и юношеский чемпионат мира в Острове, пока сохранив за собой доверенный Тюмени чемпионат мира-2021.

Но Коукаловой этого показалось недостаточно:

— Страны, у которых есть проблемы с допингом, не должны принимать турниры. Я поеду куда угодно, где нет подобных проблем, хоть в Гренландию. Решение IBU плохое с точки зрения чистого спорта.

ВЕРИТЬ НИКОМУ НЕЛЬЗЯ.

Чешская федерация была одним из инициаторов ужесточения наказания за употребление допинга, в том числе увеличения сроков дисквалификации, введения крупных штрафов и других санкций.

— Думаю, что спортсмены, которые не соблюдают правила, не должны конкурировать с нами, — защищала позицию своей страны Коукалова. — Мы должны говорить о нации в целом, если выявляется слишком много случаев использования допинга. Штрафа не достаточно, думаю, что нужно отбирать одно или два места в Кубке мира, если есть явные и неоднократные случаи применения допинга. Шипулин сказал, что не надо торопиться с выводами? Я ничего не знаю о его позиции. Верю ли я, что он чист? Мне очень жаль, но я не верю уже никому в этой команде.

И ПРОЩАТЬ НИКОГО НЕЛЬЗЯ.

К слову, отбытая дисквалификация, по мнению лидера мужской сборной Михала Шлезингра, совсем не повод говорить о честной конкуренции.

— В тот момент, когда все ведут борьбу с допингом, россияне ставят человека, который принимал эритропоэтин, худший препарат для нашего вида спорта. Это демонстрация того, что россияне думают о допинге. Если бы я вчера участвовал в гонке, то, наверное, не сдержался бы и сказал бы Логинову все, что я о нем думаю, — сокрушался он.

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ.

Вопрос о социальных сетях и мнении комментаторов, к слову, возникает не впервые. На сообщения от российских болельщиков социальных сетях Шелзингр уже реагировал:

— Это обычное отношение русских. У них нет желания ничего менять. Их цель — отвлечь вас от того, что вы делаете лучше всего, а другим дать взятку. ВАДА также не видит никакого прогресса России в отношении допинговой проблемы.

ПИСЬМО ПРОТИВ ДОПИНГА.

Есть также мнение, что чехи инициировали составление письма в IBU с требованием ужесточения антидопинговых правил, которое в первую очередь должно ударить по сборной России. Только потом это письмо начал продвигать француз Мартен Фуркад, и его подписали 154 спортсмена и тренера. Правда, изучив подписи к этому документу «СЭ» пришел к выводу, что значительная часть подписантов не только не является действующими спортсменами, но относится к вспомогательному персоналу — является сервисерами и помощниками тренера. Ниже — полный список подписантов. Все фамилии под письмом написаны от руки, а поскольку речь иногда идет не о самых известных людях, возможны неточности в прочтении и транскрипции.

Чехия: Михал Шлезинг, Ярослав Соукуп, Габриэла Коукалова, Михал Крчмар, Адам Вацлавик, Ева Пушкарчикова, Маркета Давидова, Люси Харватова, Онджрей Моравец, Вероника Виткова, Ондржей Рыбарж, Зденек Витек, Алес Лигаун, Михал Малек, Иржи Голубец.

Словакия: Томас Хасилла, Михал Сима, Паулина Фиалкова, Яна Герекова, Мартин Отченаш, Матей Казар, Анна Муринова, Милан Гашперчик.

Франция: Анаис Бескон, Анасис Шевалье, Селиа Аймонье, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Клод Фабьен, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Мари Дорен-Абер, Джулия Симон, Кантен Фийон Майе, Жан-Поль Гиачинд, Джулия Роберт, Ян Гуигонне, Кристиан Фавре, Луи Дешапс, Стефан Бутье, Франх Бадью, Жульен Бадью, Жюльен Кубер.

Белоруссия: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко, Кристина Ильченко, Альфред Эдер.

Украина: Юлия Джима, Григорий Шамрай, Ольга Меркушина, Анастасия Меркушина, Яна Бондарь, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Ирина Вавринец, Яна Бондарь, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Урош Велепец.

Швейцария: Серафин Виестнек, Марио Долдер, Беньямин Вегер, Элигиус Танборнино, Аита Гаспарин, Лена Хаки, Зюзанна Майнен, Одрин Аухлитауэр.

Бельгия: Михаэль Рёш.

Литва: Витаутас Стролиа, Рокас Суславичюс, Томас Кавкенас, Габриэле Лесчикайте, Наталья Кочергина, Диана Расимовийчюте.

Норвегия: Оле Эйнар Бьорндален.

Италия: Лукаш Хофер, Джузеппе Монтелло, Томас Борнолини, Доминик Виндиш, Доротея Вирер, Алексия Руггадиер, Николь Гонтье, Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Патрик Обереггер.

Финляндия: Аутти Леппавуиори, Веса Кунттури, Аско Нуутири, Кайса Мякяряйнен, Санна Маркканен, Тиа-Мариа Талвитие, Мари Лаукканен, Олли Хииденсало, Туомас Гренман, Туукка Инвениус, Сами Орпана, Каарел Куусик, Яркко Суирикорпи, Пека Кемппи, Милио Леппаниеми.

США: Сьюзан Данкли, Мэдди Фанеф, Джонни Рейд, Клэр Иган, Рассел Карриер, Лаф Нордгрен, Тим Берк, Шон Доуэрти, Лоуэлл Бейли, Изабель Беунд, Джонс Джонсон, Йонне Кахконен.

Польша: Гржегож Гузик, Кристина Гузик, Матеуш Саник, Рафал Пенар, Камила Жук, Моника Хойниш, Кинга Миторж, Магдалена Гвиздонь.

Канада: Брендан Грин, Дэвис Макс, Скотт Гоу, Кристиан Гоу, Розанна Кроуфорд, Меган Тэнди, Джулия Рон, Эмма Лундер, Павел Столба, Матуес Ахренс, Мартин Струна, Рафаэль Гроссет, Родди Уорд.

Швеция: Фредерик Линдстрем, Себастьян Самуэльссон, Джеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Торстен Стенерсен, Эмма Нильссон, Ханна Эберг, Шардине Слуф, Маттиас Нильссон, Вольфганг Пихлер.

Япония: Микито Тачисаки, Тсукаса Кобоноки, Джунджи Нагаи, Косуке Осаки, Фуюко Тачисаки, Рина Митсухаси, Юрие Танака, Сари Фуруя, Убалдо Прукер, Филиппо Маддалин, Убалд Пруки, Суга Куоджи, Ватару Ватанаби, Акира Ямада, Татсуми Касахара, Эндо Томонори.

Эстония: Каури Коев, Грете Гайм, Туули Томингас, Эрмитс Калев, Карри Лехтла, Кристел Виигипуу, Мартин Реммельг, Рене Захна, Индрек Тобрелутс.

Словения: Яков Фак, Миха Довзан, Рок Трсан, Тея Грегорин, Клемен Бауэр, Аня Эрзен, Томас Коц.

Австрия: Лиза Хаузер, Дуня Здуц, Эдер Альтред, Юлия Швайгер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Вольфганг Коросец.

Китай: Ли Сюлонь.

Румыния: Гирнита Георге.

Германия: Геральд Хениаги, Арнд Пайффер, Эрик Лессер, Маттиас Бишль, Мириам Гесснер, Франциска Хильдебранд, Бенедикт Долль, Михаэль Виллайтнер, Симон Шемпп, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер.

Великобритания: Даниэль Граф, Иларио Маддалин, Диксон Скотт, Аманда Лайтфот.

Сербия: Венцеслав Илиев.

Латвия: Андрей Расторгуев, Ласа Даумант, Александр Патриюк.