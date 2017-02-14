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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 11:04 | Биатлон | Vesti.kz

Стали известны результаты допинг-проб казахстанских биатлонистов на ЧМ в Австрии

Допинг пробы биатлонистов сборной Казахстана, которых заподозрили в употреблении запрещенных препаратов на чемпионате мира в Австрии, оказались отрицательными. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Допинг пробы биатлонистов сборной Казахстана которых заподозрили в употреблении запрещенных препаратов на чемпионате мира в Австрии оказались отрицательными. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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«Огромная просьба отнестись к спортсменам с уважением. А то сделали скандал, что спортсмены виноваты в допинге. Абсолютно нет. Мы вчера получили уведомление от антидопингового агентства о том, что у наших спортсменов отрицательный (результат — прим. ред.), то есть они «чистые». Сейчас ждем официального подтверждения WADA в письменном виде.

В Австрии были взяты (пробы — прим. ред.), первые результаты уже дали. Они отрицательные, то есть они «чистые».

Была определенная техническая ошибка. Конечно, мы не смеем австрийскую сторону в чем-то упрекать, раз допущена техническая ошибка. Оно, кстати, для нас и урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям, — сказал Мухамедиулы.

Напомним, запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля, на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Всех спортсменов проверили на допинг. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.
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