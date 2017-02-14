Стали известны результаты допинг-проб казахстанских биатлонистов на ЧМ в Австрии
Допинг пробы биатлонистов сборной Казахстана, которых заподозрили в употреблении запрещенных препаратов на чемпионате мира в Австрии, оказались отрицательными. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Огромная просьба отнестись к спортсменам с уважением. А то сделали скандал, что спортсмены виноваты в допинге. Абсолютно нет. Мы вчера получили уведомление от антидопингового агентства о том, что у наших спортсменов отрицательный (результат — прим. ред.), то есть они «чистые». Сейчас ждем официального подтверждения WADA в письменном виде.
В Австрии были взяты (пробы — прим. ред.), первые результаты уже дали. Они отрицательные, то есть они «чистые».
Была определенная техническая ошибка. Конечно, мы не смеем австрийскую сторону в
Напомним, запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля, на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы
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