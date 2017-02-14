Стали известны результаты допинг-проб казахстанских биатлонистов на ЧМ в Австрии

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«Огромная просьба отнестись к спортсменам с уважением. А то сделали скандал, что спортсмены виноваты в допинге. Абсолютно нет. Мы вчера получили уведомление от антидопингового агентства о том, что у наших спортсменов отрицательный (результат — прим. ред.), то есть они «чистые». Сейчас ждем официального подтверждения WADA в письменном виде.

В Австрии были взяты (пробы — прим. ред.), первые результаты уже дали. Они отрицательные, то есть они «чистые».

Была определенная техническая ошибка. Конечно, мы не смеем австрийскую сторону в чем-то упрекать, раз допущена техническая ошибка. Оно, кстати, для нас и урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям, — сказал Мухамедиулы.