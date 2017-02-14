Логинов: Друзья присылали высказывания обо мне из Интернета, но я не реагировал
Российский биатлонист Александр Логинов признался, что старается не реагировать на публикации в Интернете о нём, и рассказал, как настраивался на чемпионат мира в Хохфильцене.
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Видимо, что-то случилось...
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Логинов, отбывший дисквалификацию за применение допинга, на старте европейского первенства завоевал бронзу в смешанной эстафете.
«Я не читаю материалы в Интернете. У меня установлен “Инстаграм”, где про меня писал Мартен Фуркад, но разобраться с социальной сетью пока не доходят руки. Конечно, иногда друзья присылали мне
Волнение присутствует перед стартами любых рангов. Перед чемпионатом мира ощущал себя совсем
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