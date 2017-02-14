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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 10:18 | Биатлон | Чемпионат.com

Логинов: Друзья присылали высказывания обо мне из Интернета, но я не реагировал

Российский биатлонист Александр Логинов признался, что старается не реагировать на публикации в Интернете о нём, и рассказал, как настраивался на чемпионат мира в Хохфильцене.

Российский биатлонист Александр <span class=error>Логинов</span> признался что старается не реагировать на публикации в Интернете о нём и рассказал как настраивался на чемпионат мира в Хохфильцене. Увеличить
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Логинов, отбывший дисквалификацию за применение допинга, на старте европейского первенства завоевал бронзу в смешанной эстафете.

«Я не читаю материалы в Интернете. У меня установлен “Инстаграм”, где про меня писал Мартен Фуркад, но разобраться с социальной сетью пока не доходят руки. Конечно, иногда друзья присылали мне какие-то высказывания. Я читал их, но никак не реагировал. Совершенно не обращаю внимания на разговоры.

Волнение присутствует перед стартами любых рангов. Перед чемпионатом мира ощущал себя совсем по-иному, но и к этому чувству я относился адекватно. Спал перед гонкой вполне хорошо. У меня существует определённый распорядок дня, алгоритм действий перед стартом. Для мандража нет времени», — цитирует Логинова «Тюменская арена».
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