Логинов: Друзья присылали высказывания обо мне из Интернета, но я не реагировал

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Логинов, отбывший дисквалификацию за применение допинга, на старте европейского первенства завоевал бронзу в смешанной эстафете.

