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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 9:40 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Из чехов — слона. Русские не поняли, в чем обвинили Губерниева

В Хохфильцене на ЧМ по биатлону сегодня не будет гонок, но это не важно. Мир уже не будет прежним, и бег по дистанции с перерывом на стрельбу перестал быть главным в этом виде спорта. Люди ждут другого. Утих скандал с Фуркадом — француз и наш Шипулин пожали друг другу руки, но сейчас новый виток.

СЭ — о новом скандале на чемпионате мира по биатлону. Увеличить
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«СЭ» — о новом скандале на чемпионате мира по биатлону.

Теперь русской командой недовольны чехи. Конкретно — главный тренер сборной Ондржей Рыбарж.
Людей, которые пишут письма его спортсменам, Орджей назвал негодяями.

— Письма с угрозами пишут злые люди, у которых паранойя и комплексы, — говорит чех. — И когда есть такие сумасшедшие российские комментаторы, которые распространяют пропаганду, чтобы воззвать к своему народу.

Спортсменам во главе с Коукаловой недоброжелатели пишут в социальных сетях.

— Сейчас всем нужно быть осторожными. Если раньше, например, во время тренировки или гонки можно было запросто попросить у другой команды попить, то сейчас это исключено. Нет никакого доверия, — посетовал тренер женской сборной Чехии Зденек Витек.

Чем взвинчены чехи? Страница Габриэлы Коукаловой — суперполярна, более 180 тысяч подписчиков.

Последние посты, собиравшие тысячи лайков, ничем не выдают тревоги после «русской угрозы». Девушка сидит на гигантском стуле, готовит бутер… И последнее фото появилось уже в ночь со вторника на среду: Габриэла, улыбаясь, держит в руке две бутылки шампанского и уведомляет подписчиков — могу позволить себе пару глотков в День святого Валентина. «А как вы будете праздновать?» — интересуется лидер чешской сборной. 28 тысяч лайков? Более 300 репостов — отличный SMM для того, чтобы команда, за которую выступает Коукалова, уведомила мир о проблемах с русскими. В комментариях, впрочем, доброжелательные болельщики желают всего хорошего. Под постом — прогрессирующий мимими-style.

Переходим к обвиняемому — телекомментатору Дмитрию Губерниеву. Его инстаграм прекрасен: и количеством подписчиков, и подписью в профиле: «Ластонька! Я иду к сути!!!
Пройдем и мы. Губерниев довольно споро отреагировал на претензии чехов, запостив свои объяснения:

Подписчики ничего не поняли. Вот несколько откликов из более чем тысячи комментариев:

— Что произошло?

— Что опять случилось?

— Наверное, забрали чемпионат. А чехи решающим голосом были против Тюмени.

— Этот ЧМ точно сведет меня с ума!

— Что случилось? Напишите, пожалуйста!

— А вот против чехов-то и надо говорить! Самая агрессивно настроенная команда. Не бывать чемпионату в их стране!

— Чехи как всегда. Не живется им спокойно.

— Расскажите, они серьезно? Слова плохого не слышала про чехов. Дмитрий всегда Восторгается красивыми девушками, особенно Коукаловой, да и за мужчин-чехов переживает… Какие же некоторые люди недалекие.

В общем, что за шум, а драки нет? Никто ничего не понимает. Главное — процесс. Тренд этого чемпионата мира — скандал. Сначала был Фуркад, теперь Губерниев (к слову, россиянин по подписчикам за явным преимуществом «убирает» француза — 237 тысяч против 197 тысыч), далее — везде.

Но увидим главное — из-за чего все это. В комментариях к посту Губерниева читатели пишут, что чехи как-то «решающе» проголосовали против ЧМ-2021 в Тюмени, попутно жестко высказываясь против нашей команды.
Это правда.

— Русские говорят, что из-за нас Тюмень лишили соревнований, — цитирует iDNES главу Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. — В России было зафиксировано больше всего случаев применения допинга в биатлоне в последние годы. Мы решили большую проблему с допингом, а они пытаются свалить все на других. Если вы не можете разобраться в себе, это ваши проблемы, а не наши.

В общем-то, мысль не нова. Весь мир против нас.

Вас после нескольких дней скандальных бомбардировок интересует стрельба и борьба на лыжне? Если вы ждете иного, шансы есть — страшно представить, когда в этот биатлонный микст с одним информационным поводом попадут одновременно Пихлер, Фуркад, Губерниев, Коукалова и кто-то из астматиков-норвежцев.
И к микрофону с экспертным мнением в этот момент пригласят Александра Тихонова и Анфису Резцову.
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