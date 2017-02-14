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«СЭ» — о новом скандале на чемпионате мира по биатлону.

Теперь русской командой недовольны чехи. Конкретно — главный тренер сборной Ондржей Рыбарж.

Людей, которые пишут письма его спортсменам, Орджей назвал негодяями.

— Письма с угрозами пишут злые люди, у которых паранойя и комплексы, — говорит чех. — И когда есть такие сумасшедшие российские комментаторы, которые распространяют пропаганду, чтобы воззвать к своему народу.

Спортсменам во главе с Коукаловой недоброжелатели пишут в социальных сетях.

— Сейчас всем нужно быть осторожными. Если раньше, например, во время тренировки или гонки можно было запросто попросить у другой команды попить, то сейчас это исключено. Нет никакого доверия, — посетовал тренер женской сборной Чехии Зденек Витек.

Чем взвинчены чехи? Страница Габриэлы Коукаловой — суперполярна, более 180 тысяч подписчиков.

<aside name="clb13908197" class="teaser teaser_incontent teaser_facebook"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_facebook"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGabrielaKoukalova%2Fposts%2F1822442181327906%3A0&width=500" width="500" height="657" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908197.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Последние посты, собиравшие тысячи лайков, ничем не выдают тревоги после «русской угрозы». Девушка сидит на гигантском стуле, готовит бутер… И последнее фото появилось уже в ночь со вторника на среду: Габриэла, улыбаясь, держит в руке две бутылки шампанского и уведомляет подписчиков — могу позволить себе пару глотков в День святого Валентина. «А как вы будете праздновать?» — интересуется лидер чешской сборной. 28 тысяч лайков? Более 300 репостов — отличный SMM для того, чтобы команда, за которую выступает Коукалова, уведомила мир о проблемах с русскими. В комментариях, впрочем, доброжелательные болельщики желают всего хорошего. Под постом — прогрессирующий мимими-style.

Переходим к обвиняемому — телекомментатору Дмитрию Губерниеву. Его инстаграм прекрасен: и количеством подписчиков, и подписью в профиле: «Ластонька! Я иду к сути!!!

Пройдем и мы. Губерниев довольно споро отреагировал на претензии чехов, запостив свои объяснения:

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQdEgy3janm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаря и его друзей бить исподтишка!!!Видит бог и телезрители подтвердят-никогда и ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил!!!А наоборот, восхищался спортсменами!!!Милые чехи,я сделал все,чтобы Россия получила чемпионат мира 21-го года!!!И я горжусь этим!!!Счастья и здоровья Вам ,нашим нашим надежным иностранным партнерам!!!!! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-13T13:55:57+00:00">Фев 13 2017 в 5:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Подписчики ничего не поняли. Вот несколько откликов из более чем тысячи комментариев:

— Что произошло?

— Что опять случилось?

— Наверное, забрали чемпионат. А чехи решающим голосом были против Тюмени.

— Этот ЧМ точно сведет меня с ума!

— Что случилось? Напишите, пожалуйста!

— А вот против чехов-то и надо говорить! Самая агрессивно настроенная команда. Не бывать чемпионату в их стране!

— Чехи как всегда. Не живется им спокойно.

— Расскажите, они серьезно? Слова плохого не слышала про чехов. Дмитрий всегда Восторгается красивыми девушками, особенно Коукаловой, да и за мужчин-чехов переживает… Какие же некоторые люди недалекие.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BBsqQGjByOD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Габриэлочка-красивая девочка!!!!????????????????????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-02-12T19:23:25+00:00">Фев 12 2016 в 11:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В общем, что за шум, а драки нет? Никто ничего не понимает. Главное — процесс. Тренд этого чемпионата мира — скандал. Сначала был Фуркад, теперь Губерниев (к слову, россиянин по подписчикам за явным преимуществом «убирает» француза — 237 тысяч против 197 тысыч), далее — везде.

Но увидим главное — из-за чего все это. В комментариях к посту Губерниева читатели пишут, что чехи как-то «решающе» проголосовали против ЧМ-2021 в Тюмени, попутно жестко высказываясь против нашей команды.

Это правда.

— Русские говорят, что из-за нас Тюмень лишили соревнований, — цитирует iDNES главу Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. — В России было зафиксировано больше всего случаев применения допинга в биатлоне в последние годы. Мы решили большую проблему с допингом, а они пытаются свалить все на других. Если вы не можете разобраться в себе, это ваши проблемы, а не наши.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPfc9UejYGX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">А Мартен сегодня проиграл!!????❤️️??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-20T15:36:39+00:00">Янв 20 2017 в 7:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В общем-то, мысль не нова. Весь мир против нас.