Россия: в ожидании прорыва

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Медаль в смешанной эстафете подарила России надежду на то, что этот турнир будет для нее особенным. Призовых мест в миксте у нас не было целых девять лет — с далекого чемпионата мира-2008 в Эстерсунде. Причем сценарий первой гонки чемпионата в последние годы был до боли привычен: Антон Шипулин на своем четвертом этапе героически пытается отыграть солидное отставание, которое ему привозят партнеры по команде, обходит ряд сильных соперников, но до медали ему самой малости всякий раз не хватает.

А по окончании чемпионата тренеры рассуждают, что будь фортуна к нам чуть благосклонней, допусти команда хотя бы на один промах меньше и начни мы с призового места — все пошло бы для нас совсем по другому сценарию. Тут же разрядилась бы напряженная атмосфера, перестало бы трясти спортсменов, и все на волне успеха показали бы свои лучшие результаты.

В Хохфильцене наша команда, наконец, добежала до пьедестала. Но последующая связка спринт — пасьют преподнесла поводов для радости куда меньше, чем хотелось бы.

КТО ИХ ПОДВОДИЛ?

Максим Цветков именно на главном старте сезона показал худший результат за последние два года. 1.43,2 в отставании чистым ходом в спринте ясно дает понять, что россиянин сейчас просто далек от своей лучшей формы. Один из членов тренерского штаба выразился по этому поводу предельно ясно: «Это провал».

Невнятно пока выступает и Антон Бабиков. 49-е место в спринте, 39-е — в преследовании. 7 ошибок на рубеже в двух гонках. На прошлом чемпионате мира, накануне которого в активе спортсмена не было и пяти гонок в Кубке мира, Бабиков в аналогичных дисциплинах занял 21-е и 23-е места. В Хохфильцене же Антон выступает в статусе победителя этапа Кубка мира и одной из основных надежд нашей команды.

Главный тренер Александр Касперович на вопрос о состоянии этих двух спортсменов посоветовал обратиться к тем, кто непосредственно подводил их к чемпионату мира. Читай — к Андрею Падину и Рикко Гроссу.

НЕДОВОЛЬСТВО ГРОССА

В то же время говорить о том, что в отношениях тренерского штаба и немецкого специалиста сейчас идиллия, не приходится. Гросс рвал и метал при выборе состава на смешанную эстафету, требуя поставить в нее Матвея Елисеева. Вместо Александра Логинова, конечно. Говорил даже, что готов взять на себя всю ответственность в случае провала. Однако убедить своих коллег Рикко так и не смог. Обида вылилась в интервью зарубежной прессе, где он сетовал на то, что мужчин на микст отобрали вопреки его желанию. Выпустил ли Гросс на этом пар или по-прежнему зол, сказать сложно.

Склоки в тренерском штабе плохи в принципе, а уж во время чемпионата мира — тем более, но конкретно в этом случае позиция Гросса не совсем понятна. Здорово, конечно, что он так верит в спортсменов своей группы, но Бабиков в Хохфильцене пока не блещет, Евгений Гараничев в прошлом году выступал заметно ярче и посему далеко не факт, что Елисеев, который тренировался с ними, сейчас, в самый важный момент, в оптимальных кондициях.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ДОЛЛЯ

Подводка вообще больное место нашей сборной. Кто-то помнит, когда нашей команде удавалось выступать на главном старте сезона лучше, чем по ходу его? Нынешний чемпионат не закончен, и все еще может перевернуться с ног на голову, но пока поводов для оптимизма не так много. Выстреливает кто угодно, но не наши спортсмены, которые были на централизованной подготовке.

Бенедикт Долль в этом сезоне в личных гонках ни разу не заезжал на подиум. Но именно в Хохфильцене немец, точность попаданий у которого в течение сезона была всего 79 процентов, отработал на рубеже на ноль. В совокупности с третьим временем на лыжне это принесло ему победу. Прежде он ни разу не выигрывал даже на этапах Кубка мира.

У Йоханнеса Бе в этом сезоне была всего одна виктория. Но на главном старте он уже завоевал два серебра. Ничего выдающегося не показывал молодой норвежец накануне чемпионата мира и годом ранее, что опять-таки не помешало ему стать триумфатором в спринте. Очевидно, что как раз он подводиться к главным стартам умеет.

Не говоря уже о его старшем товарище по команде — Оле Эйнаре Бьорндалене. 43-летняя легенда биатлона в спринте по скорости из россиян уступил только… Шипулину. Про его медаль в преследовании и вовсе говорить излишне.

Лучший турнир в карьере выдает 35-летний Лоуэлл Бэйли. К чемпионату мира ему удался качественный скачок: четвертое место в спринте и шестое в преследовании — настоящий успех для американца. Сразу три спортсмена из Болгарии разместились в числе 13 первых в спринте. В двадцатке оказались два швейцарца, словак и румын.

У нас же мало того, что у всех, за исключением Шипулина, идет общий спад по скорости, так еще на рубеже возникают внезапные проблемы. Так, например, Цветков в этом сезоне имеет 89 процентов точных попаданий. Это седьмой показатель в мире. И сложно понять, как при таких раскладах на чемпионате мира он допускает сразу три промаха в спринте.

А ВЕДЬ АКИМОВА БЫЛА БЫСТРЕЕ ШЕВАЛЬЕ

Примерно та же картина и у женщин. Именно на чемпионате мира вдруг побежала Дарья Домрачева. С 20 — 30-х позиций на январских этапах она, к удивлению всех, включая белорусов, запрыгнула на пьедестал, как в старые добрые времена, отыграв по ходу преследования 25 позиций.

А как вам Анаис Шевалье? Впервые на пьедестал Кубка мира она попала лишь в этом сезоне в Нове-Место. В спринте. Том самом, в котором победила Татьяна Акимова. Тогда в Чехии, кстати, россиянка привезла француженке 13 секунд ногами. Здесь все получилось с точностью до наоборот. Как итог — у Шевалье бронза в спринте, а у Акимовой место в середине второго десятка. Как говорится, почувствуйте разницу.

Ольга Подчуфарова на своем этапе в смешанной эстафете отлично справилась со стрельбой, но ногами проиграла Мари Лаукканен 51,9 секунды. Быстрее бежали спортсменки из Японии, Канады, Словении и Южной Кореи. В Эстерсунде, на первом этапе Кубка мира, Подчуфарова в смешанной эстафете проиграла той же Лаукканен ногами 25 секунд. И на своем этапе по скорости была седьмой, а не 19-й, как в Хохфильцене.

То есть даже держать свой средний уровень на этом чемпионате мира удается далеко не всем россиянам. Не говоря уже о пике.

ПОЧЕМУ БЫ СТАРЫХ НЕ ПОВТОРИТЬ СКАЗКУ ЮРЛОВОЙ?

Однако на медали в индивидуальной гонке мы все равно имеем право надеяться. Традиционно ждем прорыва от Шипулина. На январском этапе в Антерсельве он, к слову, победил в этой дисциплине. Определенные надежды есть на Александра Логинова. Он умеет бегать индивидуалку, что в очередной раз было наглядно доказано на недавнем чемпионате Европы. Другой вопрос, насколько Логинов сумел «переварить» произошедшее во время смешанной эстафеты? Шипулину вся эта околоспортивная история аукнулась в спринте, но Антон хотя бы уже выпустил пар на дистанции.

В женской команде ожидания связаны в первую очередь с Ириной Старых. В Хохфильцене из 30 ее соревновательных выстрелов лишь один не достиг цели. Фантастический показатель. А в индивидуальной гонке, как известно, именно стрельба — залог успеха. Так почему бы ей не повторить сказку Екатерины Юрловой двухлетней давности и не стать лучшей на 15-километровой дистанции?

Владимир ИВАНОВ из Хохфильцена.