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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
14 февраля 2017, 0:26 | Биатлон | Чемпионат.com

Ковальчик: Логинов и Старых понесли наказание и вернулись в спорт по правилам

Польская лыжница Юстина Ковальчик прокомментировала споры в мировом биатлоне по поводу возвращения к соревнованиям на международном уровне российских биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, которые отбыли дисквалификацию за употребление допинга.

«Логинов и Старых вернулись, отбыв дисквалификацию. Это не очень понравилось звезде мирового биатлону французу Мартену Фуркаду. Защищая своих товарищей по команде, он повздорил с Антоном Шипулиным, на которого никогда не падало подозрение в употреблении допинга. Мы уже видели их войну на трассе. Очень жаль, что спорт часто уходит в тень. Логинов и Старых понесли своё наказание и вернулись в спорт по всем правилам. Другое дело, стоит ли менять правило или нет. Я согласна с немецким тренером Вольфгангом Пихлером. В одном из интервью он сказал, что одно дело — ловить спортсменов, а другое — тех, кто стоит за всем этим», — написала Ковальчик в своём блоге.
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