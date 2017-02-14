Ковальчик: Логинов и Старых понесли наказание и вернулись в спорт по правилам

«Логинов и Старых вернулись, отбыв дисквалификацию. Это не очень понравилось звезде мирового биатлону французу Мартену Фуркаду. Защищая своих товарищей по команде, он повздорил с Антоном Шипулиным, на которого никогда не падало подозрение в употреблении допинга. Мы уже видели их войну на трассе. Очень жаль, что спорт часто уходит в тень. Логинов и Старых понесли своё наказание и вернулись в спорт по всем правилам. Другое дело, стоит ли менять правило или нет. Я согласна с немецким тренером Вольфгангом Пихлером. В одном из интервью он сказал, что одно дело — ловить спортсменов, а другое — тех, кто стоит за всем этим», — написала Ковальчик в своём блоге.