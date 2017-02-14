Сборная России осталась без наград в гонке преследования и спринте, состязания по которым прошли в минувшие выходные на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. В гонке преследования Ирина Старых оказалась четвертой среди женщин, а Антон Шипулин — среди мужчин. Таким образом, после четырех дней чемпионата наша команда пока имеет в своем активе только одну бронзу, завоеванную в смешанной эстафете в первый день соревнований. Тем не менее, по мнению старшего тренера женской сборной Тюменской области Леонида Гурьева, у которого тренируется Ирина Старых, ее результат можно считать достойным — эти соревнования для нее стали первым турниром такого уровня после трехлетней дисквалификации.

— Ира Старых была четвертой в гонке преследования, причем на последней петле она показала, что на трассе можно биться, — сказал Леонид Гурьев «Известиям». — Ей просто надо самой почувствовать, что она может составить конкуренцию лидерам. На финише Ира сумела опередить Кайсу Мякяряйнен, Жюстин Бреза и Мари Дорен-Абер. Боролась, не проиграла и показала, что сейчас готова не хуже их. Ей нужно прочувствовать ритм гонок такого уровня — она не участвовала в них три года. Сейчас получилось так, что ей стало известно о поездке в Хохфильцен незадолго до соревнований. Позвонили во время тренировки и сказали: «Собирайся, поедешь на чемпионат мира». Она сначала даже подумала, что это шутка. Поэтому нужно время, чтобы окончательно войти в ритм больших соревнований — тогда мы увидим прежнюю Иру Старых.

Также Леонид Гурьев прокомментировал и неудачное выступление другой своей подопечной Ирины Услугиной, занявшей в воскресном пасьюте (гонка преследования) 39-е место с четырьмя промахами и отставанием на 2 минуты 39 секунд от победительницы, немки Лауры Дальмайер.

— Услугина пошла гонку не своим темпом, но первую стрельбу прошла чисто. После этого она попыталась нагнать остальных, устала и сделала два промаха на втором рубеже. В результате она нахваталась нагрузок на первых километрах, и тогда всё пошло не по ее плану, — сказал тренер.

По мнению эксперта, российские биатлонистки могут претендовать на медали в оставшихся гонках чемпионата.

— Думаю, Старых способна бороться за медали в индивидуальной гонке, если сработает так же, как в гонке преследования, — отметил специалист. — У нас есть люди на масс-старт и эстафету, имеется взаимозаменяемость. Но бежать всю программу очень тяжело, поэтому пока я не знаю, кто побежит в эстафете. Вопрос в том, кто дотянет, физически «доживет до последних дней ЧМ. Сейчас наши спортсмены уже должны адаптироваться к местному климату. Ира говорила, что на спринте было очень тяжело. Сначала жили в Риднау, на высоте 1,4 тыс. м, а потом переехали на высоту 700−800 м — получился достаточно серьезный перепад. В итоге мы провалили спринт, но в гонке преследования организму уже было полегче, и стрельба у Старых получилась неплохо — ни одного промаха на четырех рубежах. И ход был неплохой, раз лидеру Ира проиграла всего 25 секунд.

При этом Леонид Гурьев считает, что лидер российской сборной Антон Шипулин сейчас выступает не на пределе своих возможностей. Одновременно тренер призвал не раздувать скандал между российским спортсменом и французом Мартеном Фуркадом, победившим в гонке преследования. Напомним, Фуркад неоднократно критиковал допуск до соревнований биатлониста Александра Логинова, вернувшегося в спорт после трехлетней дисквалификации из-за употребления эритропоэтина. В первый день чемпионата француз преградил россиянину путь при передаче эстафеты. Во время награждения — Франция выиграла серебро, а Россия бронзу — Шипулин не стал жать Фуркаду руку, на что последний ответил досрочным уходом с подиума.

— Четвертое место — абсолютно не уровень Шипулина, — считает Леонид Гурьев. — После такого проигрыша в спринте отыгрывать на пасьюте минуту с лишним отставания тяжело. Впереди тоже бегут люди, умеющие стрелять и кататься на лыжах. Тем и обиднее четвертое место — первое среди проигравших. Ведь мы, разумеется, нацелены на медали. Что же касается конфликта с Фуркадом, то Антон — лидер, капитан. Он волнуется за команду. Когда твоего партнера толкают на трассе, капитан обязан вступиться. Но сейчас они с Фуркадом разрешили эту ситуацию, и не надо ее раздувать. У биатлонистов нервы всегда на пределе — случаются срывы. Антон с Мартеном в итоге обнялись, пожали друг другу руки и забыли обо всем. Теперь надо готовиться к индивидуальной гонке. В Антерсельве Шипулин ее выигрывал, поэтому нельзя исключать, что и сейчас он повторит свой успех.

По мнению бывшего главного тренера сборной России Анатолия Хованцева, результаты нынешнего чемпионата мира зависят от стрельбы — ее результаты непредсказуемы, что вызвано необычным положением стрельбища на трассе в Хохфильцене. По мнению специалиста, еще не один биатлонист столкнется с ловушкой на огневом рубеже в Австрии.

— Хохфильцен — непростое место, — пояснил «Известиям» Анатолий Хованцев. — Стрельбище там устроено довольно специфично — перед ним небольшой спуск, а перед спуском крутой подъем. И здесь заключается сложность. Всё зависит от того, кто как адаптируется к этому подходу к рубежу, кто как будет готов. Задача биатлониста — подойти в своем режиме и не задерживаться на стрельбище. Потому что после подъема и спуска необходимо быстрое восстановление, чтобы не попасть в фазу суперкомпенсации, когда начинается прыжковый тремор. Всё зависит от индивидуальных качеств каждого спортсмена.