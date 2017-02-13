Чехия против Губерниева
На чемпионате мира в Хохфильцене — новый скандал. Сборная Чехии жалуется, что в течение всего турнира получает угрозы от российских фанатов. Чего боится Габриэла Коукалова и ее партнеры по команде?
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— Это тактика негодяев, которые пытаются запугать наших спортсменов, — приводит издание iDNES слова тренера сборной Чехии Ондржея Рыбаржа. — Письма с угрозами пишут злые люди, у которых паранойя и комплексы. И когда есть такие сумасшедшие российские комментаторы, которые распространяют пропаганду, чтобы воззвать к своему народу.
Письма с угрозами, по словам Рыбаржа, получает и он сам, и глава чешской федерации биатлона Иржи Гамза, которому недавно поступил звонок от неизвестного со словами: «Вы закончите плохо». Спортсменам недоброжелатели пишут в социальных сетях. Теперь, как утверждает сотрудники сборной, им приходится принимать повышенные меры безопасности. Причем трудно сказать, чего они боятся больше — атаки физической и психологической или допинговой.
— Сейчас всем нужно быть осторожными. Если раньше, например, во время тренировки или гонки можно было запросто попросить у другой команды попить, то сейчас это исключено. Нет никакого доверия, — сетовал тренер женской сборной Чехии Зденек Витек.
ПОЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ УГРОЗЫ?
Главной причиной угроз, по мнению чешской стороны, является возможное лишение России права проведения ЧМ-2021. Как утверждает издание iDNES.cz, именно Чехия на недавней конференции Международного союза биатлонистов (IBU) была одним из самых ярых сторонников переноса соревнований из России.
— Русские говорят, что
Второй причиной появившихся сообщений являются нелицеприятные высказывания лидеров сборной — Коукаловой и Шлезингра — в адрес российской команды.
«Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге», — говорила Коукалова и добавляла, что не верит из россиян никому, даже Шипулину. Ее партнер по команде Михал Шлезингр по примеру Мартена Фуркада был не слишком доволен возвращением в большой спорт после отбытия дисквалификации Александра Логинова.
— В тот момент, когда все ведут борьбу с допингом, россияне ставят человека, который принимал эритропоэтин, худший препарат для нашего вида спорта, — отмечал Шлезингр. — Это демонстрация того, что россияне думают о допинге. Если бы я вчера участвовал в гонке, то, наверное, не сдержался бы и сказал бы Логинову все, что я о нем думаю.
ОТВЕТ ГУБЕРНИЕВА
Дмитрий Губерниев, которого Ондржей Рыбарж назвал сумасшедшим комментатором, незамедлительно отреагировал на обвинения в свой адрес.
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