Губерниев ответил на обвинения со стороны чешской сборной по биатлону

«Прекрасная тактика тренера чехов Рыбарша и его друзей бить исподтишка! Видит бог и телезрители подтвердят — никогда ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил. А наоборот — восхищался спортсменами. Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила чемпионат мира 2021 года. И я горжусь этим! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам», — написал Губерниев в своем Instagram.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQdEgy3janm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаря и его друзей бить исподтишка!!!Видит бог и телезрители подтвердят-никогда и ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил!!!А наоборот, восхищался спортсменами!!!Милые чехи,я сделал все,чтобы Россия получила чемпионат мира 21-го года!!!И я горжусь этим!!!Счастья и здоровья Вам ,нашим нашим надежным иностранным партнерам!!!!! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-13T13:55:57+00:00">Feb 13, 2017 at 5:55am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарш обвинил Губерниева в провокациях, которые привели к появлению писем с угрозами в адрес членов чешской сборной. Рыбарш рассказал, что и он, и чешские биатлонисты (и в том числе чемпионка мира Габриэла Коукалова) получают письма с угрозами на русском языке. «Это тактика подлецов, которые стараются таким нечестным способом запугать наших спортсменов. Эти письма и угрозы обычно пишут люди, которые являются злом. У них паранойя. А инициируют это все люди вроде сумасшедшего русского комментатора Губерниева). Они распространяют пропаганду, которую потом поддерживает весь народ», — сказал Рыбарш чешскому изданию iDNES.cz.

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза также подтвердил, что Рыбарш и другие члены сборной получали письма с угрозами. Хамза сообщил, что в команде были усилены меры безопасности. В частности, чешским спортсменам запрещено пользоваться бутылками с повреждениями, а также брать бутылки с водой и прочими напитками у членов других команд. Кроме того, чехам запрещено и принимать подарки от незнакомых лиц.

По словам Губерниева, ни чешские журналисты, ни чешские спортсмены не общались с ним на чемпионате мира, который проходит в Хохфильцене. «Нападки чешских журналистов начались после финиша в Антхольце, когда Татьяна Акимова не боролась за призы в масс-старте, и о споре между Надин Хорхлер и Габриэлой Коукаловой я сказал в эфире, что болею за немку. Наших не было — за кого хочу, за того и болею. В том масс-старте, где выиграла Хорхлер, я не болел против Коукаловой. Я просто желал удачи немке, которая до этого ни разу нигде не побеждала. Чехи, как мне кажется, объелись белены. Я разговаривал со всеми журналистами после Фуркада, но чехи ко мне не подходили. Это все смешные мелкие пакости неудачливых людей», — сказал Губерниев в интервью «Чемпионат.com».

Также телекомментатор считает, что чехи недовольны тем, что он настаивает на проведении чемпионата мира в Тюмени. Международный союз биатлонистов (IBU) настаивает на том, чтобы первенство 2021 года было перенесено в другую страну, однако окончательное решение пока не принято. Вопрос о переносе турнира первым поднял Союз биатлонистов Чехии, который осенью призвал отменить проведение в России крупных турниров.

Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Жалко, что сейчас это происходит. Но все мои шаги направлены исключительно на ответ на ситуацию, которую создают смешные чешские друзья — люди говорят гадости про мою страну, рассказывают про то, как мы плохо проведем чемпионат в Тюмени. Надо уметь достойно проигрывать. Я отвечаю за каждое слово. Я никогда не позволял себе говорить в уничижительных тонах, даже тогда, когда они начали говорить гадости про мою команду и мою страну, — заключил Губерниев в разговоре с «Чемпионат.com».