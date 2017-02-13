Зденек Витек: Не стоит рассчитывать, что русские прямо сейчас станут честными
Тренер женской сборной Чехии Зденек Витек сомневается в том, что российским спортсменам и тренерам можно доверять. По его мнению, допинговые скандалы стали показателем нечестности российской стороны.
— Русские с самого начала не были честны, так что не нужно рассчитывать, будто они станут честными прямо сейчас, — цитирует iDNES Витека. — Сейчас всем нужно быть осторожными. Если раньше, например, во время тренировки или гонки можно было запросто попросить у другой команды попить, то сейчас это исключено. Нет никакого доверия.
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