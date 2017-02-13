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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 20:57 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Зденек Витек: Не стоит рассчитывать, что русские прямо сейчас станут честными

Тренер женской сборной Чехии Зденек Витек сомневается в том, что российским спортсменам и тренерам можно доверять. По его мнению, допинговые скандалы стали показателем нечестности российской стороны.

— Русские с самого начала не были честны, так что не нужно рассчитывать, будто они станут честными прямо сейчас, — цитирует iDNES Витека. — Сейчас всем нужно быть осторожными. Если раньше, например, во время тренировки или гонки можно было запросто попросить у другой команды попить, то сейчас это исключено. Нет никакого доверия.
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