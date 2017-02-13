Николай Круглов: Шипулину надо скинуть груз ответственности

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По итогам первых пяти гонок на счету сборной России бронзовая медаль в смешанной эстафете, а в личных гонках лучшими результатами стали два четвертых места в преследовании — у Антона Шипулина и Ирины Старых.

— Какие впечатления у вас оставила первая половина соревнований — что запомнилось?

— Мне кажется, что прошедшая часть чемпионата была достаточно динамичная. Почти все гонки были по-настоящему интересными: и смешанная эстафета, и мужской спринт, и оба пасьюта. Радует то, что нет стопроцентной предсказуемости результатов. Порадовали в какой-то степени и результаты наших спортсменов, особенно в части выступления Ирины Старых и Антона Шипулина в гонке преследования. Безусловно, приятное выступление было в исполнении нашей смешанной команды. В целом впечатления очень даже хорошие.

ЧТО ДЕЛАТЬ ШИПУЛИНУ?

— Если говорить о конкретных спортсменах, у Шипулина снова в критический момент случилась та же досадная ошибка — промах последним выстрелом. Как считаете, это невезение, психология или все-таки какая-то недоработка?

— У Антона есть определенные недочеты, которые пока не позволяют ему подняться на пьедестал почета. Но в то же время надо понимать, что конкуренция на чемпионате мира очень высока и растет с каждым годом. Если раньше можно было рассчитывать на попадание на пьедестал и с ошибками, то сегодня это сделать крайней сложно. Единственное исключение, пожалуй, Фуркад. Пусть, порой и он из-за своих ошибок оказывается за чертой призеров, все же стоит особняком стоит во всей компании. Сегодня только стопроцентный результат дает право рассчитывать на попадание в призеры. И если что-то не складывается… Я прекрасно понимаю, какая ответственность сейчас лежит на Антоне. Хотя, возможно, он сам себе ее формирует, будучи ответственным и во многом педантичным человеком. Поэтому как рецепт успеха или как пожелание: Шипулину нужно постараться отключить голову, выкинуть весь этот груз ответственности, какие-то обязательства перед болельщиками, партнерами по команде или руководством, и просто попытаться получить наслаждение от каждой гонки. И я больше чем уверен, что в этом случае у него может получиться даже лучше.

— Как считаете, эта ситуация с Мартеном Фуркадом и рукопожатием на пьедестале могла выбить наших ребят из колеи?

— Ситуация неприятная, и я не брал бы на себя роль арбитра с точки зрения того, кто прав, а кто нет. На мой взгляд, то, как вел себя в последнее время Фуркад… Конечно, он вправе делать все, что считает нужным и этичным, но, на мой взгляд, это не совсем красиво. И то, что ребята как-то отреагировали на такое поведение, — опять же, это их право. И в данном контексте это выглядит оправданно, хотя я убежден, что спорт должен оставаться спортом. И вообще вся эта ситуация связана исключительно с тем, что некоторые люди пытаются политизировать спорт, пытаются быть в какой-то степени лоббистами определенных идей и мнений. Они перегибают палку, потому что спорт всегда был честным, открытым, и многие спортсмены, наверное, до сих пор на это рассчитывают.

ПРОГНОЗ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ И ВЗГЛЯД НА ПХЕНЧХАН

— На что можем рассчитывать в оставшихся гонках?

— Мне кажется, что перспективы у нас достаточно хорошие — что в индивидуальной гонке, что в эстафете и в масс-старте, мы еще своего последнего слова не сказали. Сложно сейчас кого-то одного выделить. И Шипулин, и Логинов, а также Бабиков и Гараничев, если не будут допускать невынужденных ошибок, в каждой дисциплине способны быть высоко.

— Особенно, наверное, высоки будут ожидания от эстафеты — у тренеров есть хороший выбор, кого поставить в четверку.

— В этой ситуации я бы не был столь оптимистичен, потому что задача перед тренерами стоит очень непростая, даже несмотря на то, что выбор на сегодня вроде бы есть. Мы практически не имеем права на ошибку. Надо будет смотреть, насколько ребята готовы, важно не наступать на те грабли, на которые наступали в прошлом.

— Что скажете про женский состав?

— Ждать чудес от женской сборной на этом чемпионате мира я бы не стал, учитывая тот уровень, который демонстрировали девочки на протяжении сезона. Были и яркие выступления, но средний результат был не настолько высок, чтобы рассчитывать на медали в каждой гонке. В большей степени жду какого-то результата в индивидуальной гонке, чем в масс-старте. На 15 км шансов побольше — все-таки там цена промаха гораздо выше. При условии удачной стрельбы у наших девчонок будет шанс побороться с лидерами, учитывая довольно серьезное отставание, к сожалению, по лыжной подготовке.

— В женской эстафете ситуация получается довольно непростая; с учетом того, что выбыли двое — Глазырина и Виролайнен, а Услугина отправилась в Риднау, выбор в плане состава особо невелик.

— Как раз вот здесь я смотрю на ситуацию более оптимистично, у нас состав довольно ровный. В эстафете многое будет зависеть от того, кто как справится со стрельбой.

— Глядя на текущие результаты, как вы смотрите на олимпийские перспективы нашей сборной?

— С точки зрения сегодняшних результатов, наверное, нет серьезных поводов для опасения, что мы можем оказаться не готовыми к Играм или что возникнут серьезные проблемы. В мужской команде это уже совершенно очевидно, в женской, наверное, ситуация менее радужная, но я убежден, что есть еще время поправить недочеты, связанные с отставаниями, с лыжной подготовкой, а в стрельбе все более-менее складывается. На мой взгляд, сегодня есть риски немного другого плана относительно Олимпиады, которые вполне способны перебить все другое. Риски, не связанные со спортом, гораздо выше, чем спортивные — их множество, они разного характера. Что может произойти, мы, мне кажется, пока не можем в полной мере представить.

КАМБЭК ДОМРАЧЕВОЙ

— Иностранцы тоже успели преподнести нам кое-какие сюрпризы на этом старте.

— В большей степени удивил немец Бенедикт Долль, который одержал победу в спринте. Конечно же, нельзя не порадоваться за Оле Эйнара Бьорндалена, который одержал, как мне кажется, победу над собой: эта бронзовая медаль в гонке преследования сродни золотой. Дарья Домрачева блестяще выступила в пасьюте, очень серьезно выложилась — после декретного отпуска и после паузы потихоньку возвращается на мировую вершину. Это не может не радовать. И тот же Йоханнес Бе, который завоевал медаль в преследовании, — не могу его не отметить, он отлично провел гонку, поборолся на финише, вполне себе завоевал эту серебряную медаль.

— Лаура Дальмайер в этом сезоне снова удивляет высокими результатами — можно ее можно назвать Фуркадом в юбке?

— Она достаточно сильная дама, безусловно. Думаю, что впереди мы увидим много ярких выступлений в ее исполнении. Я бы не сравнивал ее с Фуркадом, потому что он на протяжении многих лет выступает мегастабильно, занимая призовые места. Поэтому Лауре пока еще есть к чему стремиться и куда расти.