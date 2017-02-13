Николай Круглов: Шипулину надо скинуть груз ответственности
Призер Олимпийских игр поделился с «СЭ» своими впечатлениями от первой половины чемпионата мира и отметил, что в оставшихся гонках у россиян есть хорошие шансы на медали.
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По итогам первых пяти гонок на счету сборной России бронзовая медаль в смешанной эстафете, а в личных гонках лучшими результатами стали два четвертых места в преследовании — у Антона Шипулина и Ирины Старых.
— Какие впечатления у вас оставила первая половина соревнований — что запомнилось?
— Мне кажется, что прошедшая часть чемпионата была достаточно динамичная. Почти все гонки были
ЧТО ДЕЛАТЬ ШИПУЛИНУ?
— Если говорить о конкретных спортсменах, у Шипулина снова в критический момент случилась та же досадная ошибка — промах последним выстрелом. Как считаете, это невезение, психология или
— У Антона есть определенные недочеты, которые пока не позволяют ему подняться на пьедестал почета. Но в то же время надо понимать, что конкуренция на чемпионате мира очень высока и растет с каждым годом. Если раньше можно было рассчитывать на попадание на пьедестал и с ошибками, то сегодня это сделать крайней сложно. Единственное исключение, пожалуй, Фуркад. Пусть, порой и он
— Как считаете, эта ситуация с Мартеном Фуркадом и рукопожатием на пьедестале могла выбить наших ребят из колеи?
— Ситуация неприятная, и я не брал бы на себя роль арбитра с точки зрения того, кто прав, а кто нет. На мой взгляд, то, как вел себя в последнее время Фуркад… Конечно, он вправе делать все, что считает нужным и этичным, но, на мой взгляд, это не совсем красиво. И то, что ребята
ПРОГНОЗ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ И ВЗГЛЯД НА ПХЕНЧХАН
— На что можем рассчитывать в оставшихся гонках?
— Мне кажется, что перспективы у нас достаточно хорошие — что в индивидуальной гонке, что в эстафете и в
— Особенно, наверное, высоки будут ожидания от эстафеты — у тренеров есть хороший выбор, кого поставить в четверку.
— В этой ситуации я бы не был столь оптимистичен, потому что задача перед тренерами стоит очень непростая, даже несмотря на то, что выбор на сегодня вроде бы есть. Мы практически не имеем права на ошибку. Надо будет смотреть, насколько ребята готовы, важно не наступать на те грабли, на которые наступали в прошлом.
— Что скажете про женский состав?
— Ждать чудес от женской сборной на этом чемпионате мира я бы не стал, учитывая тот уровень, который демонстрировали девочки на протяжении сезона. Были и яркие выступления, но средний результат был не настолько высок, чтобы рассчитывать на медали в каждой гонке. В большей степени жду
— В женской эстафете ситуация получается довольно непростая; с учетом того, что выбыли двое — Глазырина и Виролайнен, а Услугина отправилась в Риднау, выбор в плане состава особо невелик.
— Как раз вот здесь я смотрю на ситуацию более оптимистично, у нас состав довольно ровный. В эстафете многое будет зависеть от того, кто как справится со стрельбой.
— Глядя на текущие результаты, как вы смотрите на олимпийские перспективы нашей сборной?
— С точки зрения сегодняшних результатов, наверное, нет серьезных поводов для опасения, что мы можем оказаться не готовыми к Играм или что возникнут серьезные проблемы. В мужской команде это уже совершенно очевидно, в женской, наверное, ситуация менее радужная, но я убежден, что есть еще время поправить недочеты, связанные с отставаниями, с лыжной подготовкой, а в стрельбе все
КАМБЭК ДОМРАЧЕВОЙ
— Иностранцы тоже успели преподнести нам
— В большей степени удивил немец Бенедикт Долль, который одержал победу в спринте. Конечно же, нельзя не порадоваться за Оле Эйнара Бьорндалена, который одержал, как мне кажется, победу над собой: эта бронзовая медаль в гонке преследования сродни золотой. Дарья Домрачева блестяще выступила в пасьюте, очень серьезно выложилась — после декретного отпуска и после паузы потихоньку возвращается на мировую вершину. Это не может не радовать. И тот же Йоханнес Бе, который завоевал медаль в преследовании, — не могу его не отметить, он отлично провел гонку, поборолся на финише, вполне себе завоевал эту серебряную медаль.
— Лаура Дальмайер в этом сезоне снова удивляет высокими результатами — можно ее можно назвать Фуркадом в юбке?
— Она достаточно сильная дама, безусловно. Думаю, что впереди мы увидим много ярких выступлений в ее исполнении. Я бы не сравнивал ее с Фуркадом, потому что он на протяжении многих лет выступает мегастабильно, занимая призовые места. Поэтому Лауре пока еще есть к чему стремиться и куда расти.
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