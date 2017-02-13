Свендсен готов выступить в индивидуальной гонке
Норвежец Эмиль Хегле Свендсен намерен выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он пропустил гонку преследования после того, как ему стало плохо на финише спринта.
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Видимо, что-то случилось...
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— Случившееся меня испугало, — цитирует NRK Свендсена. — Я не мог понять, что происходит, вокруг меня было столько людей. Чувствовал себя неловко, поскольку остальные праздновали свой успех. Но сейчас я снова готов бороться. Конечно, боюсь, что такое может повториться, однако должен делать свою работу. Ведь у меня в карьере было много гонок без таких проблем.
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