Свендсен готов выступить в индивидуальной гонке

— Случившееся меня испугало, — цитирует NRK Свендсена. — Я не мог понять, что происходит, вокруг меня было столько людей. Чувствовал себя неловко, поскольку остальные праздновали свой успех. Но сейчас я снова готов бороться. Конечно, боюсь, что такое может повториться, однако должен делать свою работу. Ведь у меня в карьере было много гонок без таких проблем.