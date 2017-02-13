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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 18:47 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Свендсен готов выступить в индивидуальной гонке

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен намерен выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он пропустил гонку преследования после того, как ему стало плохо на финише спринта.

Норвежец Эмиль <span class=error>Хегле</span> <span class=error>Свендсен</span> намерен выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он пропустил гонку преследования после того как ему стало плохо на финише спринта. Увеличить
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— Случившееся меня испугало, — цитирует NRK Свендсена. — Я не мог понять, что происходит, вокруг меня было столько людей. Чувствовал себя неловко, поскольку остальные праздновали свой успех. Но сейчас я снова готов бороться. Конечно, боюсь, что такое может повториться, однако должен делать свою работу. Ведь у меня в карьере было много гонок без таких проблем.
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