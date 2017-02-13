Медали Бьорндалена и Пехштайн. В бой идут «старики»

В минувшие выходные произошло историческое событие. Призерами чемпионатов мира синхронно стали величайшие ветераны мирового спорта: 44-летняя немка Клаудиа Пехштайн выиграла серебро в коньках на дистанции 5000 м, а 42-летний норвежец Оле Эйнар Бьорндален стал третьим в биатлонной гонке преследования.

ДОБРОВОЛЬНО ИЗ СПОРТА УХОДЯТ РЕДКО

Пехштайн с Бьорндаленом, на самом деле, многое объединяет. Свою первую награду чемпионата мира немка выиграла в 1996-м, норвежец — на год позже. Оба выступали на Олимпийских играх-94 в Лиллехаммере: правда, 20-летний Бьорндален на родных трассах не смог завоевать медали, а Пехштайн впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой. С тех пор оба на протяжении десятилетий заставляли мир рукоплескать своему таланту.

Даже их главные соперники были чем-то похожи между собой. Пехштайн боролась с соотечественницей Анни Фризингер — улыбчивой баварской девушкой, любимицей публики. На ее фоне Клаудиа смотрелась неприветливой букой. Бьорндалену противостоял француз Рафаэль Пуаре — тоже галантный и открытый молодой человек. В противовес норвежскому «монстру», который только и делает, что тренируется.

Вот только Фризингер и Пуаре, подобно 99 процентам представителей своего спортивного поколения, уже давно живут обычной жизнью. Воспитывают детей, разводятся и женятся, тренируют в охотку и наслаждаются воспоминаниями о былых спортивных успехах. Завидуют ли они Пехштайн и Бьорндалену? Вряд ли.

С другой стороны, крайне мало спортсменов, на самом деле, завершают карьеру по своей воле. Большинство толкают к этому травмы, потеря скорости и других необходимых качеств, отчисление из команды. Сколько мы знали ветеранов в том же биатлоне, кто не попадал на Кубок мира — ехал на Кубок IBU, неудачно выступал и там — отправлялся на Кубок России, и так до тех пор, пока не станет совсем уж стыдно.

Все эти штампы вроде «надо заканчивать карьеру на пике славы » — не имеют никакого отношения к реальной жизни. Если человек умеет зарабатывать деньги, только бегая по кругу на коньках или стреляя из винтовки, он вправе это делать до самой пенсии. Другое дело, что физическими и психологическими возможностями, чтобы выступать на самом высоком уровне и после 40, обладают единицы. Повторить путь Бьорндалена и Пехштайн хотели бы многие. Но далеко не всем природа дала такую возможность.

ПЕХШТАЙН ИЗБЕЖАЛА ОБСТРУКЦИИ ПОСЛЕ ДОПИНГА

Спортивная история знает немало примеров, когда спортсмены — особенно в циклических видах — достигали своего расцвета в возрасте около 30 или чуть больше лет. Это тот самый момент в карьере, когда выносливость после долгих лет тренировок достигает своего максимума, а скоростные качества при этом остаются на уровне молодых. У большинства этот момент быстро проходит, и наступает спортивная старость — скорости уже нет, а на одной выносливости далеко не уедешь, если только вы не специализируетесь в какой-нибудь марафонской дисциплине.

Пехштайн с Бьорндаленом выделялись своим талантом с юных лет. Они становились многократными чемпионами мира среди юниоров, в 20 с небольшим лет попали на первую Олимпиаду, и с тех пор не пропускали практически никаких стартов. Это явно не тот случай, когда люди берегли себя, чтобы протянуть в спорте подольше. У Пехштайн были два года пропуска из-за допинговой дисквалификации, а Бьорндален вообще уже больше двадцати лет выступает везде, где только можно.

Кстати, о дисквалификации Пехштайн. Сейчас уже не все помнят, что знаменитая немка стала первой в истории спортсменкой, кого дисквалифицировали не за положительную допинг-пробу, а по показаниям биологического паспорта. Тогда, в 2009-м это воспринималось как что-то из ряда вон выходящее. Пехштайн обошла все возможные суды, включая и гражданский в Германии, где поставила под вопрос справедливость всей системы. Но максимум, чего ей удалось добиться — это права пробежать единственную гонку перед Играми в Ванкувере, чтобы выполнить критерии отбора. И тут Пехштайн потерпела неудачу: критерии она не выполнила, и ехать в Ванкувер ей все равно запретили.

Немка много раз говорила, что если бы не та дисквалификация, она уже давно бы закончила выступать и искала «нормальную работу». Но стремление доказать, что прошлые победы были достигнуты не благодаря допингу, держит ее в спорте уже как минимум шесть лет. Интересно, что соперницы к Пехштайн относятся ровно. Возможно, из-за прошлого допингового отстранения она не является мегазвездой, чего заслуживает по чисто спортивным результатам. Но никаких публичных обструкций ей не устраивают.

Если все пойдет по плану, Бьорндален и Пехштайн выступят на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Причем оба будут там не статистами, а одними из фаворитов в борьбе за награды. О завершении карьеры после Кореи оба пока говорят неохотно. Логика диктует, что эта Олимпиада уж точно станет для великих ветеранов заключительной. Но есть люди, в отношении которых простая логика не работает.