Для Симона Фуркада чемпионат мира завершен
Тренерский штаб сборной Франции произвел замену в составе мужской команды на чемпионате мира в Хохфильцене.
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Из состава исключен Симон Фуркад, который неудачно выступил в спринте, заняв 85-е место. Вместо него в команду вызван со сборов Фабьен Клод.
— Учитывая результат Фуркада в спринте и его форму, мы понимали, что он не сможет хорошо выступить в индивидуальной гонке, — цитирует AFP тренера французов Стефана Бутьо. — Он отдохнет два или три дня, после чего возобновит тренировки, чтобы набрать форму на концовку сезона.
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