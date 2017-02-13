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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 17:48 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Для Симона Фуркада чемпионат мира завершен

Тренерский штаб сборной Франции произвел замену в составе мужской команды на чемпионате мира в Хохфильцене.

Тренерский штаб сборной Франции произвел замену в составе мужской команды на чемпионате мира в Хохфильцене. Увеличить
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Из состава исключен Симон Фуркад, который неудачно выступил в спринте, заняв 85-е место. Вместо него в команду вызван со сборов Фабьен Клод.

— Учитывая результат Фуркада в спринте и его форму, мы понимали, что он не сможет хорошо выступить в индивидуальной гонке, — цитирует AFP тренера французов Стефана Бутьо. — Он отдохнет два или три дня, после чего возобновит тренировки, чтобы набрать форму на концовку сезона.
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