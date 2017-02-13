Антон Шипулин: Не решил, продолжу ли выступать после Олимпийских игр
Олимпийский чемпион Сочи — о первой части чемпионата мира.
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Видимо, что-то случилось...
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— Позади уже половина чемпионата мира, — выдохнул Шипулин. — Нельзя сказать, что она совсем неудачная. Были и приятные моменты.
— Каковы главные выводы от проведенного анализа?
— Больше всего ошибок я допустил в спринте. Все видели, сколько я там настрелял, да и ходом мало чего получилось. Скорее всего, именно на этот день пришелся пик акклиматизации после горной подготовки. А на стрельбе главной ошибкой было то, что я вышел из привычного временного графика работы на рубеже. Это связано с огромным желанием. Весь сезон мы с Андреем Гербуловым работали над тем, чтобы я стрелял быстро и четко, а в спринте я начал задерживаться перед каждым выстрелом. Это непростительно. График пульсограмм, подход и время работы показывало, что я был сам не свой.
— Ваша главная ошибка в том, что слишком сильно выделяете чемпионат мира на фоне остальных стартов?
— Да, иногда нужно расслабиться и спокойно сделать ту работу, которую умеешь. Но, к сожалению, на меня все время давит груз ответственности, ведь я еще не выигрывал золотых медалей на чемпионатах мира. Понимаю, что мое время уходит и от этого желания только больше. Постараюсь выкинуть все из головы и повторить то, что делаю на тренировках.
— Не устали от разговоров, что вся проблема в психологии?
— Вся проблема действительно в голове. Я с этим живу и к этому привык. Очень часто сам создаю себе проблемы, даже когда нахожусь в хорошем физическом состоянии. Все люди проходили через подобное. Вспомните, какое волнение охватывает во время экзаменов. И как бы ты не пытался успокоиться, тебя все равно трясет изнутри. Другое дело, что
ЕСЛИ НЕ БУДЕТ МОТИВАЦИИ, КАКОЙ СМЫСЛ ПРОДОЛЖАТЬ?
— Вы не раз говорили, что не видите себя в качестве
— Не могу (улыбается). Я еще не решил это для себя. Наверное, все станет понятно после следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры.
— Результаты Олимпиады будут иметь значение в принятии этого решения?
— Конечно. Если будут желание и мотивация для того, чтобы выступать дальше я, наверное, еще немного побегаю. Если нет — то какой смысл? Надо будет уступить дорогу молодым.
— А чемпионат мира-2021 в Тюмени
— Нет, тут дело совсем не в этом. Все будет зависеть от мотивации. А где я завершу карьеру — не так важно. Главное, чтобы решение было осознанным, и потом я ни о чем не жалел.
— Сейчас главная мотивация — золото чемпионата мира?
— Достигнуть эту цель, которую я преследую очень давно, конечно, хочется. А на следующий сезон главная мотивация — Олимпийские игры.
— Вы на протяжении 6−7 лет находитесь на
— Бенедикт выступил хорошо и заслужил эту медаль. Вообще часто бывает, что на главных стартах отличного результата добиваются люди, которые прежде ни на что не претендовали. Видимо, это судьба. И я могу только порадоваться за них.
У НАС ОГРОМНЫЕ ШАНСЫ НА УСПЕХ В ЭСТАФЕТЕ
— Что для вас ценнее: личная победа или успех в эстафете?
— У нас индивидуальный вид спорта и для меня приятнее было бы выиграть личное золото. Но все знают, как я отдаюсь в эстафетах, и если будет хотя бы одна возможность победить — сделаю все, чтобы использовать ее.
— Готовность части команды к эстафете не вызывает беспокойств?
— Эстафета — очень сложная дисциплина. Зачастую в ней выигрывают не те, кто сильнее всех на данный момент, а те, кому удается справиться здесь и сейчас. Иногда
— Впереди индивидуальная гонка, которую вы никогда не жаловали. После победы в Антхольце отношение к ней не изменилось?
— Индивидуальная гонка любимой для меня так и не стала. Это не очень интересная дисциплина. В любом случае я буду бороться и стараться сделать все, что в моих силах. Мы приехали на чемпионат мира не для того, чтобы просто участвовать. Я буду стараться выжимать максимум в каждой из оставшихся дисциплин.
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