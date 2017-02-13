Антон Шипулин: Не решил, продолжу ли выступать после Олимпийских игр

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— Позади уже половина чемпионата мира, — выдохнул Шипулин. — Нельзя сказать, что она совсем неудачная. Были и приятные моменты. Все-таки, мы выиграли медаль в смешанной эстафете. Но от личных гонок негатива, увы, осталось куда больше, чем позитива. Стараюсь не расстраиваться, не думать об этом. Нужно продолжать верить в себя и свои силы. Шанс на успех есть всегда — это биатлон. Другое дело, что мы, русские, частенько сами создаем себе проблемы, а потом выкарабкиваемся из этой ямы. Я как раз из этой категории. Но это не мешает мне верить в лучшее. Мы много работали перед этим чемпионатом мира, и теперь все будет зависеть от того, насколько мне удастся справиться с психологией, и немного от удачи. Вчера после гонок провели с тренерами хороший анализ, будем работать дальше.

— Каковы главные выводы от проведенного анализа?

— Больше всего ошибок я допустил в спринте. Все видели, сколько я там настрелял, да и ходом мало чего получилось. Скорее всего, именно на этот день пришелся пик акклиматизации после горной подготовки. А на стрельбе главной ошибкой было то, что я вышел из привычного временного графика работы на рубеже. Это связано с огромным желанием. Весь сезон мы с Андреем Гербуловым работали над тем, чтобы я стрелял быстро и четко, а в спринте я начал задерживаться перед каждым выстрелом. Это непростительно. График пульсограмм, подход и время работы показывало, что я был сам не свой.

— Ваша главная ошибка в том, что слишком сильно выделяете чемпионат мира на фоне остальных стартов?

— Да, иногда нужно расслабиться и спокойно сделать ту работу, которую умеешь. Но, к сожалению, на меня все время давит груз ответственности, ведь я еще не выигрывал золотых медалей на чемпионатах мира. Понимаю, что мое время уходит и от этого желания только больше. Постараюсь выкинуть все из головы и повторить то, что делаю на тренировках.

— Не устали от разговоров, что вся проблема в психологии?

— Вся проблема действительно в голове. Я с этим живу и к этому привык. Очень часто сам создаю себе проблемы, даже когда нахожусь в хорошем физическом состоянии. Все люди проходили через подобное. Вспомните, какое волнение охватывает во время экзаменов. И как бы ты не пытался успокоиться, тебя все равно трясет изнутри. Другое дело, что кто-то умеет с этим справляться, а кто-то начинает относиться еще серьезнее, от чего становится только хуже.

ЕСЛИ НЕ БУДЕТ МОТИВАЦИИ, КАКОЙ СМЫСЛ ПРОДОЛЖАТЬ?

— Вы не раз говорили, что не видите себя в качестве спортсмена-ветерана. Можете успокоить болельщиков и заверить, что нынешний чемпионат мира — не последний для вас?

— Не могу (улыбается). Я еще не решил это для себя. Наверное, все станет понятно после следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры.

— Результаты Олимпиады будут иметь значение в принятии этого решения?

— Конечно. Если будут желание и мотивация для того, чтобы выступать дальше я, наверное, еще немного побегаю. Если нет — то какой смысл? Надо будет уступить дорогу молодым.

— А чемпионат мира-2021 в Тюмени какую-то роль в этом плане играет?

— Нет, тут дело совсем не в этом. Все будет зависеть от мотивации. А где я завершу карьеру — не так важно. Главное, чтобы решение было осознанным, и потом я ни о чем не жалел.

— Сейчас главная мотивация — золото чемпионата мира?

— Достигнуть эту цель, которую я преследую очень давно, конечно, хочется. А на следующий сезон главная мотивация — Олимпийские игры.

— Вы на протяжении 6−7 лет находитесь на топ-уровне, но никак не можете выиграла золото чемпионата мира, а, например, Бенедикт Долль, у которого в карьере не было побед даже на этапах Кубка мира, берет — и сходу побеждает. Судьба?

— Бенедикт выступил хорошо и заслужил эту медаль. Вообще часто бывает, что на главных стартах отличного результата добиваются люди, которые прежде ни на что не претендовали. Видимо, это судьба. И я могу только порадоваться за них.

У НАС ОГРОМНЫЕ ШАНСЫ НА УСПЕХ В ЭСТАФЕТЕ

— Что для вас ценнее: личная победа или успех в эстафете?

— У нас индивидуальный вид спорта и для меня приятнее было бы выиграть личное золото. Но все знают, как я отдаюсь в эстафетах, и если будет хотя бы одна возможность победить — сделаю все, чтобы использовать ее.

— Готовность части команды к эстафете не вызывает беспокойств?

— Эстафета — очень сложная дисциплина. Зачастую в ней выигрывают не те, кто сильнее всех на данный момент, а те, кому удается справиться здесь и сейчас. Иногда спортсмены-середнячки проявляют такой командный дух, что приводят команду к очень хорошему результату. В Хохфильцене соперники очень серьезные, но и у нас огромные шансы на успех. Сильные конкуренты нас не пугают.

— Впереди индивидуальная гонка, которую вы никогда не жаловали. После победы в Антхольце отношение к ней не изменилось?

— Индивидуальная гонка любимой для меня так и не стала. Это не очень интересная дисциплина. В любом случае я буду бороться и стараться сделать все, что в моих силах. Мы приехали на чемпионат мира не для того, чтобы просто участвовать. Я буду стараться выжимать максимум в каждой из оставшихся дисциплин.