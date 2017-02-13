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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 16:46 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Планирую и дальше поддерживать вас, любимые и замечательные тренеры

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания отечественных биатлонных специалистов в свой адрес, в частности слова Анатолия Хованцева по поводу упоминания Губерниева в материале чешских СМИ.

«Дорогие мои товарищи, некогда уволенные из сборной тренеры! Видит бог, в трудные для вас минуты, минуты славы и неудач, я каждый раз добрым словом вспоминаю ваши выдающиеся достижения. Планирую и впредь поддерживать вас, мои любимые и замечательные наставники. Верю, что ваши новые воспитанники тоже добьются вершин в биатлоне и я в прямом эфире расскажу о вашем величии — как это делал на протяжении долгих лет моей карьеры. Быть добру!» — сказал Губерниев корреспонденту «Чемпионата» Евгению Слюсаренко.
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