Губерниев: Планирую и дальше поддерживать вас, любимые и замечательные тренеры

«Дорогие мои товарищи, некогда уволенные из сборной тренеры! Видит бог, в трудные для вас минуты, минуты славы и неудач, я каждый раз добрым словом вспоминаю ваши выдающиеся достижения. Планирую и впредь поддерживать вас, мои любимые и замечательные наставники. Верю, что ваши новые воспитанники тоже добьются вершин в биатлоне и я в прямом эфире расскажу о вашем величии — как это делал на протяжении долгих лет моей карьеры. Быть добру!» — сказал Губерниев корреспонденту «Чемпионата» Евгению Слюсаренко.