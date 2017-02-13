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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 16:36 | Биатлон | Советский спорт

Тренер сборной Чехии: Из-за сумасшедшего комментатора Губерниева нам поступают угрозы

Тренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарш заявил, что в адрес команды поступают угрозы. Он считает, что в этом виноват комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Тренер сборной Чехии по биатлону <span class=error>Ондржей</span> <span class=error>Рыбарш</span> заявил что в адрес команды поступают угрозы. Он считает что в этом виноват комментатор Матч ТВ Дмитрий <span class=error>Губерниев</span>. Увеличить
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«Это тактика негодяев, которые пытаются запугать наших спортсменов. Это несправедливо. Такие сообщения и угрозы приходят от злых людей, у которых паранойя. Есть такие, как сумасшедший российский комментатор (Губерниев). Они распространяют пропаганду, обращенную к своему народу», — цитирует Рыбарша sport.idnes.cz.

Как сообщил помощник главного тренера Зденек Витек, биатлонистка Габриэла Коукалова находится в номере и никуда не выходит, опасаясь за свою безопасность. Также сообщается, что Коукаловой, Михалу Шлезингру и президенту Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзе поступают угрозы на русском языке. В частности, Хамзе пришло сообщение с текстом «это не закончится для вас хорошо». Рыбарш отметил, что в связи с этим приняты все необходимые меры безопасности.
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Губерниев: Планирую и дальше поддерживать вас, любимые и замечательные тренеры

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания отечественных биатлонных специалистов в свой адрес, в частности слова Анатолия Хованцева по поводу упоминания Губерниева в материале чешских СМИ.
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