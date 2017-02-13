Мякяряйнен: В прошлом году я была слишком сконцентрирована на биатлоне
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о ближайших планах на чемпионате мира в Хохфильцене и призналась, что иногда ей полезно отвлечься от биатлона.
«Я жду с нетерпением индивидуальную гонку и
Иногда полезно отвлечься от биатлона. В прошлом году я была слишком сконцентрирована на нём. Иногда нужно проводить больше времени дома», — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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