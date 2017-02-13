Мякяряйнен: В прошлом году я была слишком сконцентрирована на биатлоне

«Я жду с нетерпением индивидуальную гонку и масс-старт. Эстафета в Антхольце у нас получилась неплохой, но это наименее важная гонка для меня. Я проснулась сегодня утром, чтобы сдать кровь на допинг, потом покаталась на лыжах классикой. Завтра я буду тестировать лыжи к гонке, это будет зависеть от самочувствия, сколько я буду там кататься.



Иногда полезно отвлечься от биатлона. В прошлом году я была слишком сконцентрирована на нём. Иногда нужно проводить больше времени дома», — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.