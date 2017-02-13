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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 16:31 | Биатлон | Чемпионат.com

Мякяряйнен: В прошлом году я была слишком сконцентрирована на биатлоне

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о ближайших планах на чемпионате мира в Хохфильцене и призналась, что иногда ей полезно отвлечься от биатлона.

«Я жду с нетерпением индивидуальную гонку и масс-старт. Эстафета в Антхольце у нас получилась неплохой, но это наименее важная гонка для меня. Я проснулась сегодня утром, чтобы сдать кровь на допинг, потом покаталась на лыжах классикой. Завтра я буду тестировать лыжи к гонке, это будет зависеть от самочувствия, сколько я буду там кататься.

Иногда полезно отвлечься от биатлона. В прошлом году я была слишком сконцентрирована на нём. Иногда нужно проводить больше времени дома», — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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