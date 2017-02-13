Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28758218/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 16:30 | Биатлон | Чемпионат.com

Ландертингер: В своей лучшей гонке я могу бороться за медали чемпионата мира

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер поделился ощущениями от выступления на домашнем чемпионате мира в Хохфильцене и оценил свои шансы на медали.

«Здорово выступать в родном городе. В Австрии этот чемпионат мира очень важен. Мы построили много новых вещей на стадионе, сделали его лучше, и я получаю удовольствие от соревнований здесь. Очень важно быть сконцентрированным на огневом рубеже в индивидуальной гонке. Думаю, что у меня хорошая форма и в лучшей гонке я могу бороться за медали, но это не просто, так как много сильных атлетов», — передаёт слова Ландертингера корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Губерниев: Планирую и дальше поддерживать вас, любимые и замечательные тренеры

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания отечественных биатлонных специалистов в свой адрес, в частности слова Анатолия Хованцева по поводу упоминания Губерниева в материале чешских СМИ.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России