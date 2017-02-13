Ландертингер: В своей лучшей гонке я могу бороться за медали чемпионата мира

«Здорово выступать в родном городе. В Австрии этот чемпионат мира очень важен. Мы построили много новых вещей на стадионе, сделали его лучше, и я получаю удовольствие от соревнований здесь. Очень важно быть сконцентрированным на огневом рубеже в индивидуальной гонке. Думаю, что у меня хорошая форма и в лучшей гонке я могу бороться за медали, но это не просто, так как много сильных атлетов», — передаёт слова Ландертингера корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.