Й. Бё: Тарьей близок к возвращению на свой высокий уровень

«Очень хорошо стартовал для меня чемпионат мира — два серебра. Я рад провести гонки лучше, чем в смешанной эстафете. У меня уже есть две медали, и этот старт лучше, чем в прошлом году. К индивидуальным гонкам я готовлюсь как обычно, много ем и сплю. Это главные вещи для подготовки к гонке. После масс-старта мы расслабимся даже больше и поедем на каникулы в Пхёнчхан.



Тарьею с каждым днём становится тоже лучше. Буду рад его увидеть стартующим в масс-старте. Он попал в десятку в преследовании и близок к возвращению на свой высокий уровень», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.