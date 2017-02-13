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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 16:29 | Биатлон | Чемпионат.com

Й. Бё: Тарьей близок к возвращению на свой высокий уровень

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил своё выступление на старте чемпионата мира в Хохфильцене и рассказал о состоянии своего брата Тарьея, не выступавшего в нынешнем розыгрыше Кубка мира из-за проблем с дыхательными путями.

«Очень хорошо стартовал для меня чемпионат мира — два серебра. Я рад провести гонки лучше, чем в смешанной эстафете. У меня уже есть две медали, и этот старт лучше, чем в прошлом году. К индивидуальным гонкам я готовлюсь как обычно, много ем и сплю. Это главные вещи для подготовки к гонке. После масс-старта мы расслабимся даже больше и поедем на каникулы в Пхёнчхан.

Тарьею с каждым днём становится тоже лучше. Буду рад его увидеть стартующим в масс-старте. Он попал в десятку в преследовании и близок к возвращению на свой высокий уровень», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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