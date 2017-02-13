Й. Бё: Тарьей близок к возвращению на свой высокий уровень
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил своё выступление на старте чемпионата мира в Хохфильцене и рассказал о состоянии своего брата Тарьея, не выступавшего в нынешнем розыгрыше Кубка мира
из-за проблем с дыхательными путями.
«Очень хорошо стартовал для меня чемпионат мира — два серебра. Я рад провести гонки лучше, чем в смешанной эстафете. У меня уже есть две медали, и этот старт лучше, чем в прошлом году. К индивидуальным гонкам я готовлюсь как обычно, много ем и сплю. Это главные вещи для подготовки к гонке. После
Тарьею с каждым днём становится тоже лучше. Буду рад его увидеть стартующим в
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