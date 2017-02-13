Дальмайер: В горах цена ошибки гораздо выше, чем в биатлоне

Лаура выиграла золото в смешанной эстафете и гонке преследования и серебро в спринте.



«Каждая медаль особенная для меня. Смешанная эстафета подарила отличный день для всей команды. Это прекрасное начало чемпионата мира в Хохфильцене. Во время выходных я попробую делать что-то помимо биатлона, погулять, что-то посмотреть. Завтра у нас обычная программа и тестирование лыж.



Летом я провожу много времени в горах, участвую в различных проектах по альпинизму. Это хорошо помогает набрать форму и физически, и психологически. В горах цена ошибки гораздо выше, чем в биатлоне», — передаёт слова Дальмайер корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.