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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 16:01 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер: В горах цена ошибки гораздо выше, чем в биатлоне

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер отметила важность каждой награды, завоёванной ею на чемпионате мира в Хохфильцене, и рассказала о том, как проводит свободное время.

Лаура выиграла золото в смешанной эстафете и гонке преследования и серебро в спринте.

«Каждая медаль особенная для меня. Смешанная эстафета подарила отличный день для всей команды. Это прекрасное начало чемпионата мира в Хохфильцене. Во время выходных я попробую делать что-то помимо биатлона, погулять, что-то посмотреть. Завтра у нас обычная программа и тестирование лыж.

Летом я провожу много времени в горах, участвую в различных проектах по альпинизму. Это хорошо помогает набрать форму и физически, и психологически. В горах цена ошибки гораздо выше, чем в биатлоне», — передаёт слова Дальмайер корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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