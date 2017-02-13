Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28757529/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 15:43 | Биатлон | ТАСС

Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин готов будет завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если потеряет мотивацию продолжать выступать на профессиональном уровне. Об этом он сообщил журналистам во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

Олимпийскому чемпиону 2014 года в эстафете в августе исполнится 30 лет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2016

Олимпийскому чемпиону 2014 года в эстафете в августе исполнится 30 лет. В его активе есть шесть медалей чемпионатов мира, но ни одной золотой.

«Я не могу успокоить болельщиков, еще не решил для себя, — сказал Шипулин. — Надо дождаться окончания следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры, тогда уже буду принимать решение. Если будут желание и мотивация, чтобы выступать дальше, если я найду в себе силы, то еще немного побегаю. Если нет, то смысла продолжать нет, надо будет уступать дорогу молодым».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018

FISU ведет активные переговоры с ФИФА о создании студенческой лиги по футболу

Газзаев считает, что самая совершенная система по борьбе с допингом сейчас в России