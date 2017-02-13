Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин готов будет завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если потеряет мотивацию продолжать выступать на профессиональном уровне. Об этом он сообщил журналистам во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.
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Олимпийскому чемпиону 2014 года в эстафете в августе исполнится 30 лет. В его активе есть шесть медалей чемпионатов мира, но ни одной золотой.
«Я не могу успокоить болельщиков, еще не решил для себя, — сказал Шипулин. — Надо дождаться окончания следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры, тогда уже буду принимать решение. Если будут желание и мотивация, чтобы выступать дальше, если я найду в себе силы, то еще немного побегаю. Если нет, то смысла продолжать нет, надо будет уступать дорогу молодым».
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