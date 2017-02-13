Драчёв: Кому нужны эти чехи, кому нужно что-то подсыпать? Это же смешно

«Чехи выдумывают всякие небылицы, лишь бы пропиариться. Это совсем выходит из ранга здравомыслия. Кому нужны эти чехи, кому нужно что-то подсыпать? Это же смешно! Я считаю, что вся это лишняя болтовня только на руку как раз тем самым силам, которые есть: что Макларену, что нашему товарищу, который сбежал. Надо меньше об этом говорить. Разговаривайте о биатлоне в другом ключе, например, как Коукалова красиво бежит, красится перед каждым стартом. Что бредятину всякую нести, чехам говорить больше не о чем, что ли?



Дима Губерниев, на мой взгляд, немножко перебирает в том плане, что как раз слишком много об этом говорит. Ну не пожали руку — не пожали, сказали один раз и забыли об этом. Раздувают из маленькой мухи такого слона, что все потом начинают раздувать его до динозавра. Уже из России делают не знай кого. Сейчас мы будем подсыпать им что-то, в чехов стрелять, пиво, может быть, им испортим, чтобы никто не покупал? Кому нужны эти чехи в целом для России, ну есть они и есть. Пусть занимаются своим биатлоном, а нам надо своим заниматься», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.