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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 15:46 | Биатлон | Чемпионат.com

Драчёв: Кому нужны эти чехи, кому нужно что-то подсыпать? Это же смешно

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчёв высказал своё мнение по поводу материала о «нападках русских на биатлонную сборную Чехии», который появился в чешских СМИ.

«Чехи выдумывают всякие небылицы, лишь бы пропиариться. Это совсем выходит из ранга здравомыслия. Кому нужны эти чехи, кому нужно что-то подсыпать? Это же смешно! Я считаю, что вся это лишняя болтовня только на руку как раз тем самым силам, которые есть: что Макларену, что нашему товарищу, который сбежал. Надо меньше об этом говорить. Разговаривайте о биатлоне в другом ключе, например, как Коукалова красиво бежит, красится перед каждым стартом. Что бредятину всякую нести, чехам говорить больше не о чем, что ли?

Дима Губерниев, на мой взгляд, немножко перебирает в том плане, что как раз слишком много об этом говорит. Ну не пожали руку — не пожали, сказали один раз и забыли об этом. Раздувают из маленькой мухи такого слона, что все потом начинают раздувать его до динозавра. Уже из России делают не знай кого. Сейчас мы будем подсыпать им что-то, в чехов стрелять, пиво, может быть, им испортим, чтобы никто не покупал? Кому нужны эти чехи в целом для России, ну есть они и есть. Пусть занимаются своим биатлоном, а нам надо своим заниматься», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.
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Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018

Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин готов будет завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если потеряет мотивацию продолжать выступать на профессиональном уровне. Об этом он сообщил журналистам во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.
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