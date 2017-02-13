Драчёв: Кому нужны эти чехи, кому нужно что-то подсыпать? Это же смешно
Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчёв высказал своё мнение по поводу материала о «нападках русских на биатлонную сборную Чехии», который появился в чешских СМИ.
«Чехи выдумывают всякие небылицы, лишь бы пропиариться. Это совсем выходит из ранга здравомыслия. Кому нужны эти чехи, кому нужно
Дима Губерниев, на мой взгляд, немножко перебирает в том плане, что как раз слишком много об этом говорит. Ну не пожали руку — не пожали, сказали один раз и забыли об этом. Раздувают из маленькой мухи такого слона, что все потом начинают раздувать его до динозавра. Уже из России делают не знай кого. Сейчас мы будем подсыпать им
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